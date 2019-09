San Martín de Porres: Cámaras de seguridad captan asalto a chef (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cámaras de seguridad registraron el momento en que fue asaltado un chef en la cuadra uno del jirón Dario Valdizán, en el distrito de San Martín de Porres.

El agraviado Alonso López fue interceptado por los delincuentes que iban en una mototaxi cuando regresaba de comprar en una farmacia.

Uno de los hampones tras bajar de la unidad, lo amenazó con un arma de fuego, y lo despojó de su celular y dinero.

"Venía de Habich, cuando de pronto veo una mototaxi que me parecía sospechosa. Intento irme y cuando cruzaba la pista, el moreno baja del carro, rastrilla el arma, me lo enseña y se lo guarda. Fue así que empieza a buscarme los bolsillos y me robaron el celular y 150 soles", contó el chef.

Tras ser alertada del hecho, la Policía realizó un operativo y logró ubicar la mototaxi, cuyo conductor fue detenido.