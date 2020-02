La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Pilar Merino, indicó que tras la renuncia de su presidente, Daniel Schmerler, falta que dimitan “gerentes designados a dedo” al interior de dicha entidad.

Consideró que la entidad no podrá mejorar su labor supervisora si no prescinde del personal que no cumple los requerimientos para realizarla.

“No es suficiente [con la renuncia de Daniel Schmerler]. Falta que renuncien aquellos gerentes que han sido designados a dedo que no cumplen el perfil técnico que se requiere para una entidad como esta que es un organismo regulador”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

"Si seguimos con estas personas en la entidad, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder revisar los procedimientos, porque no tienen los conocimientos", agregó.

En esa línea, Merino advirtió que durante la gestión de Schmerler “se ha disminuido el presupuesto para la supervisión”. Lamentó que esta medida haya “impedido que nosotros ejecutemos la labor o las funciones por las cuales hemos sido creados”.

Este martes Daniel Schmerler renunció al cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, en medio de cuestionamientos tras la muerte de, hasta el momento, 23 personas por el incendio ocasionado por la fuga de gas de un camión cisterna en Villa El Salvador.

En una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, Schmerler indica que el tema del transporte de GLP en el Perú “trasciende a Osinergmin” y que es una tarea multisectorial.