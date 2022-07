El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) envió este viernes 22 de julio una prueba más en todo el país para verificar la operatividad del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate).

La alerta comenzó a reportarse en equipos móviles a partir de las 9:23 de la mañana. No obstante, hasta el momento, hay usuarios que señalan a través de las redes sociales, que la prueba del Sismate no llegó a todos los celulares como ya ocurrió en anteriores pruebas.

Los usuarios de las redes sociales dieron a conocer que fueron alertados con el Sismate, pero cuestionaron que el envío de este mensaje no haya sido ayer, tal como fue anunciado. Fue a través de un post en Twitter, que el MTC detalló que las pruebas del Sismate se realizarían el jueves 21 de julio desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. Por lo que invocó a la población no alarmarse cuando su celular vibre o suene.

Un día después, el Sismate activa su alarma ... Creo que sí fuera real ya estuviéramos bajo tierra ... pic.twitter.com/fAuE19KlgW — Fiorella Andrade (@AndradeFio) July 22, 2022

Siempre dándome infartos, creí que la prueba del Sismate era ayer🥲 pic.twitter.com/uKa3L8KA75 — Laura 라우라 (@Laura_MuZa) July 22, 2022

¡El SISMATE sonó de nuevo!

"oh my God, it's happening, everybodystay calm!" pic.twitter.com/AEDORTMh92 — Alex Febrero (@AlexFebrero_) July 22, 2022

¿Qué es Sismate?

Es una herramienta tecnológica que permite el envío de mensajes de alerta (texto, sonido, iluminación de pantalla y vibración) a los ciudadanos que cuentan con celular a través de las redes de las empresas operadoras.

¿Quiénes recibieron la alerta del Sismate?

Los ciudadanos que cuenten con línea móvil activa, con la función Cell Broadcast (Difusión Celular) y que se encuentren dentro de la cobertura de las cuatro empresas operadoras con red.

En ese momento, les llegó una alerta que interrumpirá, momentáneamente, todas las acciones que se estén realizando en el dispositivo móvil.

El MTC remarcó que estas alertas del Sismate buscan, a futuro, advertir la ocurrencia o la confirmación de un peligro de desastre natural como son los tsunamis, inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros que se producen en diversas regiones del país.

¿Cómo funciona el Sismate?

El envío de mensajes de alerta temprana se efectuará solo cuando el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determine la probabilidad de un desastre o la confirmación del mismo.

El mensaje se dirigirá a todo el país, pero cuando este operativo al 100% se focalizará en las zonas geográficas donde sucede un evento anómalo.

Además, este mensaje tendrá las características de vibración y sonido continúo, muy diferente a un mensaje de texto (SMS), que se sobrepondrá a otras funciones del celular.

El aviso permitirá que los ciudadanos puedan ponerse a buen recaudo. Para ello, se empleará la tecnología Cell Broadcast (Difusión Celular) similar a los sistemas de mensajería de alerta temprana en Chile, Canadá y Estados Unidos.

