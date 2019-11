SMP: ​Mujer de 84 años denuncia cobro excesivo en recibo de luz y le cortan servicio

Síguenos en Facebook

Una mujer de 84 años denuncia el cobro excesivo que le vino en el recibo de luz a pesar de estar al día en sus pagos. La anciana pagaba S/43.50 hasta setiembre, pero en octubre en el recibo figura la cantidad de S/224.50 que efectuar por el servicio de electricidad.

Se trata de Manuela Gamarra, quien reside con su única hija en en la urbanización Santa María de Naranjal en el distrito de San Martín de Porres. No obstante, en su casa solo tiene como artefactos: un televisor, una refrigeradora, una licuadora y una lavadora que no usa hace tiempo. Por ello, no se explica el por qué del incremento en la tarifa.

Precisó a América Tv, que en agosto último pagó a la empresa Enel 34 soles, en setiembre 43.50 soles y nunca pasaba los 50 soles; sin embargo en octubre el recibo de luz llegó por 224.50 soles, e incluso en los detalles aparece una deuda anterior de 177.75 soles.

La empresa procedió al corte del servicio y la mujer no sabe cómo tiene una deuda con Enel, encargada de la administración de electricidad en la zona norte.

Mira el video: