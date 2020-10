Preocupante. Los niveles de inmunizaciones se redujeron considerablemente en lo que va del 2020; y es que la cobertura de las vacunas bajó de 90% a 40%, dependiendo la enfermedad tratada, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (MINSA).

Esta reducción se vio reflejada en la baja ejecución presupuestal para la adquisición de más vacunas. Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el avance en la ejecución de los recursos destinados para la compra de las inmunizaciones alcanzó apenas el 41% hasta los primeros días del mes de octubre.

Según cifras del MINSA, la mayoría de las vacunas que debían aplicarse a los dos meses de edad, como las de rotavirus, pentavalente, antipolio e influenza, fueron recibidas por menos de la mitad de los menores beneficiarios. Sólo las vacunas para recién nacidos fueron aplicadas a más de la mitad niños que debían recibirlas.

Por esta razón, el médico pediatra, del hospital Cayetano Heredia, Eduardo Chaparro, exhortó a los padres de familia a acudir a los centros de vacunación para que los niños recuperen las vacunas que no recibieron durante la emergencia sanitaria. Además informó que a los menores no se les adelantará éstas, sino se les pondrá las que le correspondían, y que no pudieron recibir por la coyuntura del COVID-19.

“En marzo último, casi 600 mil niños que no pudieron recibir la vacuna y para junio recién se pudo recuperar 180 mil pequeños del grupo de no vacunados. Hay menores que no fueron vacunados solo por el temor de no contagiarse del nuevo coronavirus. Esto ahuyentó a los padres de familia, pero es hora de recuperar el tiempo perdido”, explicó el especialista.

Vacunación contra varicela alcanzó sólo al 30.5% de los niños.

Aun cuando la varicela es una enfermedad altamente contagiosa, los niveles de vacunación alcanzaron apenas el 30.5%. Si bien esta enfermedad puede llegar a curarse por sí sola, puede causar infecciones en la piel y cicatrices permanentes. En algunos casos también puede generar complicaciones graves, especialmente en adultos, mujeres embarazadas, recién nacidos y personas con sistema inmune debilitado.

En tanto, la vacuna contra el sarampión, enfermedad que también es muy contagiosa, alcanzó apenas al 27.5% de los niños. Cabe precisar que la referida vacuna inmuniza también contra la rubéola y las paperas.

La mayor reducción en los niveles de vacunación corresponde a la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el virus de papiloma humano, la cual se brindó a una cantidad de personas equivalente al 5% de los que se vacunaron en el 2019. Esta dramática reducción se produjo aun cuando este virus causa el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino y la muerte de 6 mujeres al día.

El especialista concluyó que los niños menores de 5 años, gestantes, adultos mayores y otra población vulnerable, pueden vacunarse contra la influenza, neumococo y otras enfermedades en más de 7 mil establecimientos de salud de todo el país, que pueden ser consultados en el portal https://programatuvacuna.com/.

