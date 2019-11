Solo peruanos van y vienen de Arica

Síguenos en Facebook

La crisis política y social que afronta Chile sigue afectando el movimiento migratorio en la frontera Tacna-Arica y más aún con la caída del peso chileno y el paro nacional de 24 h que ayer se desarrolló en la vecina ciudad, a donde van y vienen en su gran mayoría ciudadanos peruanos.

HUELGA. Así lo indicó el colectivero Emilio Bonatti, quien precisó que ayer la gran mayoría de pasajeros eran peruanos porque estos viajaban para cumplir o retornar de su trabajo.

Añadió que por el paro, los colectivos que salían de Tacna solo llegaban hasta el complejo fronterizo Chacalluta, de ahí debían caminar, mientras que las unidades retornaban vacíos porque no había chilenos. De estos, sostuvo que no solo no vienen por la huelga sino porque el precio del peso cayó y más le conviene quedarse en su país.

Comentó que desde que empezó la crisis, la afluencia es muy baja y solo mejoró en los días feriados por Todos Santos.

Correo cotizó el precio del peso en los cambistas del Terminal Internacional, donde encontró que de soles a pesos el cambio está a 225 pesos, y de pesos a soles a 241 pesos, y la compra de dólares con pesos en 723 pesos y la compra de pesos con dólares a 780.