Para la tarde del último jueves, las vías del tren hacia Machu Picchu seguían bloqueadas por manifestantes, otro grupo amenaza con tomar la carretera Hiram Bingham hacia el santuario, y el descontento parece general en Machu Picchu Pueblo.

Pese a ello, en conferencia de prensa, la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura, Ana Peña, confirmó que el nuevo sistema de emisión de tickets vía Joinnus continuará pese a los reclamos, dando a entender que no pueden permitir que más dinero siga ‘desapareciendo’ de las arcas del Ministerio de Cultura.

“Hemos alquilado una plataforma, en unos meses tendremos un sistema propio para asegurar el control absoluto de todos los turistas que entran por día, porque hay un tema de carga y si no controlamos eso vamos a tener consecuencias no podemos entrar a la lista de patrimonio en riesgo, además, cuando hablamos de plata tiene que cuadrar cada sol. Tenemos un informe que nos habla de más de ocho millones de inconsistencia, esto no podemos permitirlo, tenemos que identificar por qué no cuadran las cuentas, además el 10% de estos ocho millones debería ser para los habitantes de Machu Picchu Pueblo”, citó.

Luego señaló que los manifestantes reclaman por una presunta privatización de Machu Picchu, citando que no hay nada más alejado de la verdad, ya que como bien patrimonio de la humanidad no se podría entregar a terceros, y todo lo que hacen con el cambio del sistema de ventas justamente es para proteger la maravilla mundial.

Sobre el tiempo de uso del software de Joinnus, aseguró que será hasta agosto de este año, ya que la concesión para su utilización se dio en setiembre del 2023 por un año, para entonces ya debería estar listo el sistema propio del Ministerio de Cultura, para que a través de este se venda y reserven las entradas para Machu Picchu.

Finalmente, sobre la tan mentada comisión del 3.9 %, que Joinnus tenía planeado cobrar por cada boleto expendido, la representante de Cultura mencionó que esto ya no se dará. “Tenemos una segunda adenda donde Joinnus ha decidido no cobrar comisiones, así que todas las personas a las que les preocupaba esa comisión pueden estar tranquilas, a Joinnus solo le pagaremos 36 mil soles hasta que construyamos una nueva plataforma. Como el monto era menor a ocho UIT. Sacamos una orden de servicio, inició en setiembre del año pasado, acaba en agosto de este año”.

DATO:

- Sobre los millones desaparecidos por concepto de entradas a Machu Picchu, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga mencionó hace poco: “Hay discrepancias en los números que nos entrega la Dirección Desconcentrada de Cultura y los números que ha proporcionado Consettur (empresa que presta servicios públicos de transporte entre Machu Picchu pueblo y la ciudadela de Machu Picchu) porque existe una diferencia entre ambos que no debería existir (...) Lo que nos lleva a pensar algún tema de irregularidad”.