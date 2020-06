Durante su visita al Hospital de Contingencia COVID-19 en el estadio ‘Campeones del 36’ en Sullana (Piura), el ministro de Vivienda y Construcción, Rodolfo Yáñez, recibió desgarradores pedidos de algunos pobladores, entre ellos una mujer que solicitaba obtener información del estado de salud en que se encuentra su hermana.

Ocurrió el día de ayer cuando Yáñez llegó acompañado de la asesora del Comando Nacional COVID-19, Zulema Tomás; el director regional de salud de Piura y el director del Hospital II de Sullana.

Sin embargo, cuando el ministro recorría los interiores del hospital, desde el exterior y por las rejas, se le acercó un grupo de familiares de los enfermos internados en dicho nosocomio, para expresarle las deficiencias que vienen pasando.

Los moradores hicieron saber a Yáñez que existen demoras a la hora de la entrega de recetas para los enfermos con COVID-19; además, una desesperada mujer pidió ayuda para obtener medicinas e información sobre su familiar.

“Señor ministro, tenemos acá a nuestros pacientes y nos faltan medicinas y los médicos no nos dicen cómo están ellos. ¡Queremos que nos ayude! Acá no hay farmacias. No queremos que nos engañen que todo está bien, porque nada está bien acá, nada. Ayúdenos señor ministro”, dijo la mujer que tiene internada a su hermana.

Otro grupo de hombres y mujeres también hicieron llegar sus reclamos a la asesora del Comando Nacional COVID-19 que tuvo que salir a la calle a recibir sus requerimientos. “Dra. Llevamos varias horas sin desayunas ni comer y no sabemos nada de nuestros pacientes”, le dijeron.

