Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, se pronunció este domingo sobre el dictamen de ley aprobado en la Comisión de Educación del Congreso, que plantea dar una segunda oportunidad a las universidades que no fueron licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

MIRA ESTO | Congreso: Golpean a la Sunedu y salvan a universidades no licenciadas

A las autoridades de estas casas con licencia denegada, les dijo que “aprovechen esta oportunidad” para que “de una vez por todas” sus universidades puedan tener el nivel académico requerido.

Como se sabe el dictamen en cuestión propone otorgarles un plazo de 730 días (dos años) para que estas subsanen las deficiencias que puedan presentar y así ofrecer otra vez la enseñanza universitaria. “La presente ley es de aplicación a aquellas universidades privadas asociativas con licencia denegada”, se lee en el texto sustitutorio de la normativa presentada por el parlamentario Esdras Medina de Renovación Popular (RP), quien también es presidente de la Comisión de Educación.

Al ser consultada por la prensa respecto a que dichas universidades ya tuvieron su oportunidad y reabrirlas podría afectar la institucionalidad de la Sunedu y en consecuencia la reforma universitaria, Boluarte respondió que no había leído bien el referido proyecto.

“No he leído exactamente el proyecto de ley que se ha presentado, es proyecto de ley todavía no esta nada definido; sin embargo, miro para adelante un poquito más allá del proyecto de ley, los alumnos que han quedado varados en estas universidades son miles de alumnos, algunos migraron a otras universidades, otros no porque no tenían condiciones económicas, yo espero que (el proyecto) sea pensando en ellos, los que se han quedado varados”, expresó.

Luego, cuando se le mencionó que la reapertura de estas casas sería para recibir nuevos estudiantes también, respondió: “En todo caso, si estas universidades han tenido la oportunidad de poderse poner a nivel académico exigido por la Sunedu y no lo han hecho, (este proyecto) tendría que repensarse”.

Sobre el respaldo del partido oficialista Perú Libre al referido proyecto de ley, señaló que habría que preguntarle a los parlamentarios de PL por qué lo han hecho, “yo no podría responder por terceras personas.”

La Comisión de Educación del Congreso también aprobó por mayoría un dictamen que plantea cambiar la forma en que se nombra el directorio de la Sunedu y volver a un sistema similar al de la extinta y cuestionada Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

VIDEO RECOMENDADO

Carné de vacunación: cerca de 120 mil personas se inmunizaron en un día ante exigencia de documento para ingresar a espacios cerrados