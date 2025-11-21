El Poder Ejecutivo nombró a Gilmer Álvarez Zapata como nuevo superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 021-2025-MTC, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la cual indica que el cargo estaba vacante y que era necesario designar a la autoridad que liderará la institución.

Mediante otro dispositivo legal, la Resolución Suprema N° 020-2025-MTC, se aceptó la renuncia de Anatoly Pavel Ruiz Cueva al cargo de superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), agradeciéndole los servicios prestados.

La norma recuerda que la Sutran fue establecida por la Ley N° 29380 y que el proceso de designación se efectúa de acuerdo con la legislación vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la normativa que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos.

Dicho documento tiene la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera.