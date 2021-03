El candidato al Congreso por el partido político Fuerza Popular, Henry Curo Cardosa, fue captado peleándose con otra persona en plena vía pública, en la región de Tacna. Al parecer, el enfrentamiento habría iniciado por la disputa de una galería que tiene con su madrastra y hermanastro.

Como se aprecia en las imágenes, el candidato al Parlamento quien viste una camisa blanca, se encuentra forcejeando con un grupo de personas y de repente recibe un golpe por la parte trasera, esto provocó su enojo y se acercó al sujeto que lo atacó para tumbarlo y golpearlo en el suelo. La pelea duró varios minutos debido a que no querían separarse.

Los enfrentamientos habrían comenzado por la disputa en la administración de una galería que tiene con su madrastra y hermanastro; por su parte, Curo Cardosa informó para América Noticias que los ataques comenzaron cuando el llegó al referido local.

“Si estoy en la calle y me agreden, ¿quieren que me deje golpear? No soy de las personas que se dejan golpear, sino de las que se defienden”, sostuvo el candidato de Fuerza Popular, para dicho medio.

En su defensa, la señora Eva Mamani Cano, viuda del padre de Curo, señaló que su hijastro es un hombre violento y que pretende desalojarla de una galería que ella ocupa.

“Que Keiko Fujimori piense bien en qué candidatos se está basando, porque Henry Curo no da, tiene varias denuncias, es violento, agresivo y una actitud de matón”, finalizó Mamani Cano.

