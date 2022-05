Debido a la pandemia de COVID-19 decidieron aplicar el teletrabajo, sin embargo conforme las cifras de casos se va reduciendo y se van flexibilizando las medidas, muchas organizaciones están volviendo a la normalidad, lo que implica la aplicación de una modalidad híbrida o mixta e, incluso, 100% presencial. Sin embargo, el teletrabajo es una opción que se ha ido consolidando en los últimos dos años, no solo por la pandemia, si no por su aporte a la productividad y a un mejor balance entre el trabajo y la vida familiar.

Frente a ello, existen diversos beneficios que las organizaciones podrían considerar al momento de tomar una decisión final sobre cuál sería la modalidad más conveniente, de acuerdo con el rubro de negocio, tipo de productos o servicios que brinde. En ese sentido, Geraldine Lopez, gerente de recursos humanos de Puratos Perú, comenta sobre algunos beneficios que traería la implementación del teletrabajo o trabajo remoto en sus compañías.

Mejora la productividad: Brindar confianza a los trabajadores puede ser clave para impulsar este punto. Por ejemplo, el teletrabajo es una modalidad que ayuda a reducir la cantidad de horas que los trabajadores usan para transportarse hacia el trabajo, permitiendo que pueda convertirse en tiempo para compartir con sus familias, generando un estado de bienestar. Enfrentando los retos laborales con otra actitud.

Aporta a las políticas laborales: El teletrabajo puede ser una excelente opción frente a la disminución de la brecha de genero en el mercado laboral, ya que favorece la flexibilidad y fomenta estructuras mas equitativas para las mujeres que pertenecen a la organización y todos sus colaboradores.

Mejora las condiciones de reclutamiento: Como empresa, el teletrabajo te permite contar con personal mucho más calificado sin importar su ubicación o disponibilidad de desplazamiento. Además, ayuda a retener, fidelizar y atraer talento.

Ahorro de costos: El teletrabajo ayuda a disminuir los costos relacionados al espacio físico de trabajo, ya que, gracias a la tecnología, se puede lograr los mismos resultados que asistiendo diariamente a una oficina. Realizar un análisis de los costos reales que asume la organización fomentará el uso eficiente del espacio, evitando, también, así el uso desmedido de otros recursos asociados a un espacio físico de trabajo.

“Muchos empresarios o líderes de organizaciones consideran que la presencialidad representa la única forma de trabajo posible. Sin embargo, las compañías pueden irse moldeando, no solo a sus necesidades, sino a los requerimientos de sus colaboradores, de tal forma que se sientan respaldados y tomados en cuenta al poder pasar más tiempo en casa, pero sin desatender sus responsabilidades laborales. El teletrabajo o la modalidad mixta no tienen por qué ser vistas como opciones poco viables para las empresas”, afirmó Melissa Arancibia, gerente de marketing de Puratos Perú, empresa que ha sido reconocida por Great Place to Work en la categoría “Los mejores lugares para trabajar desde casa”, debido a los diversos beneficios que brindan a sus colaboradores, tales como compensaciones económicas por el servicio de luz e internet, plan de bienestar para el cuidado de la salud, impulso del ahorro, entre otros, reconociéndolos por su buen trabajo y reafirmando su compromiso de brindarles la posibilidad de trabajar generando el balance adecuado entre el espacio familiar y el laboral.

