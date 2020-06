De acuerdo con el último comunicado conjunto de los ministerios del Interior y Defensa, a partir de hoy la inmovilización social obligatoria rige desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en todo el país.

Precisamente, son estas dos carteras las que han propuesto al presidente de la República, Martín Vizcarra, mantener el también llamado toque de queda durante todo el año.

Aunque la iniciativa está en evaluación, ¿es posible su aplicación durante tanto tiempo? Para conocer la respuesta, Correo conversó con especialistas de diferentes sectores, quienes ofrecieron sus opiniones.

Posturas. El infectólogo Luis Pampa considera que mantener la medida toda el año será beneficioso para controlar la epidemia, pues al levantarse el toque de queda los casos aumentarán.

El constitucionalista Natale Amprimo ofrece un ángulo adicional. “Van a funcionar los centros comerciales, el fútbol, la vía de forma regular. ¿De qué vale la invocación?, esto debe responder a una realidad objetiva y cierta”, precisa.

El economista César Peñaranda advierte que muchas actividades han sido golpeadas y que prolongar el toque de queda, hasta fin de año, hará que la economía se vea más afectada. “Esto significa más desempleo y más pobreza”, destaca.

Por último, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, indica que utilizar como sustento el incremento de la delincuencia para mantener el toque de queda, “no tienen sentido”.

Es necesario recordar que Walter Martos, titular de Defensa, propuso continuar con la medida restrictiva en lo que queda del 2020 en el marco de la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, Gastón Rodríguez, titular del Interior, argumentó que extender el toque de queda sirve para evitar el incremento de la delincuencia.

Médico infectólogo Luis Pampa: “Será un aliado para disminuir los casos”

“Hasta el momento, las únicas medidas que han demostrado una eficacia en la disminución de casos son la cuarentena y el toque de queda. Toda medida que aumente o disminuya el contacto entre persona a persona va a tener una repercusión directa con la cantidad de casos. Por ejemplo, si a las 9 de la noche hay toque de queda, eso evita que no haya gente y que tengan contacto en grupos sociales, reuniones, en bares, etc. (...) Toda medida que te induzca a la cuarentena, a no salir de tu casa, es totalmente recomendable (...). La enfermedad sigue avanzando, ahora no subimos de 100 en 100 sino de 4 mil o 5 mil por día. Si el toque de queda se mantiene, va a ser un aliado en disminuir la cantidad de casos. Yo estoy de acuerdo en mantenerlo para evitar que la delincuencia también aumente”, asegura.

Abogado constitucionalista Natale Amprimo Pla: “Limitaciones deben ser el menor tiempo posible”

“La posibilidad de restringir derechos está contemplada en la Constitución, pero tiene un régimen de excepción, no de un régimen de normalidad, sino de excepción, ese es el criterio. Yo diría en principio que todas esas limitaciones a los derechos ciudadanos deben ser en el menor tiempo posible y la forma más corta posible. Yo diría que extender el toque de queda sobre lo que han dicho los ministros, que es luchar contra la delincuencia, en buena cuenta, es una labor ordinaria del Ejecutivo. El régimen de excepción está en el artículo 137 de la Constitución. El presidente puede dictar el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o el orden interno, en ese supuesto puede restringir la libertad de reunión, tránsito, inviolabilidad del domicilio; pero no estamos ante ese supuesto”, señala.

Economista César Peñaranda: “Va a tener un impacto económico”

“El toque de queda empieza a partir de determinada hora y sin duda tiene un impacto para todas aquellas actividades que funcionan pasadas esas horas. Es indudable que el grupo de actividades que deben ser varios, como restaurantes, eventualmente discotecas, bares, muchos vinculados al comercio y servicio, tienen un impacto porque normalmente son horas en que las personas después del trabajo y particularmente los fines de semana, lo aprovechan para reuniones sociales con amigos, de negocios, etc. No hay duda que un impacto económico va a tener. Cualquier dificultad que se ponga para que las empresas puedan operar con normalidad, va a afectar el crecimiento económico que se estima con una caída negativa de 14% y puede llevar a que sea menor”, opinó.

Exviceministro del Interior Ricardo Valdés: “La Mayoría de robos ocurre de 5 am. a 9 pm.”

“Yo lo que he mencionado y me parece que por las razones expuestas -por la delincuencia- no tiene sentido el toque de queda. No se pueden restringir las libertades y derechos sobre la base de una situación expectante. El estado de emergencia es una situación excepcional y tiene causales muy claras, y el tránsito es un derecho fundamental. La mayor cantidad de asaltos y robos ocurre entre las 5:00 a.m. y 9:00 p.m., justamente en el momento en que hay más gente en la calle, porque a esa hora se abren los bancos, centros comerciales, las personas portan celulares y dinero. Si lo que quisiera es seguridad, pondría un toque de queda las 24 horas, lo que es absurdo. (...)Ni que las aglomeraciones se produjeran de noche, usualmente se han producido de día en los mercados”, menciona.