Luego de que un estudio del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) del Seguro Social (EsSalud), habría determinado la no efectividad de la hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, e incluso habría hallado un aumento en el riesgo de muerte, Patricia Pimentel fue separada de la dirección del instituto.

Consultada por la prensa, Fiorella Molinelli, titular de EsSalud, trató de justificar la medida al señalar que ella exigía rigurosidad científica y criterios transparentes.

EVIDENCIAS. Según la investigación, liderada por Pimentel, directora del IETSI hasta el 8 de octubre, no se encontró efecto beneficioso en los pacientes tratados con azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina, o la combinación de ivermectina más azitromicina durante las primeras 48 horas de hospitalización y que, posteriormente, fallecieron, ingresaron a UCI o necesitaron oxígeno.

El estudio también señala que del total de pacientes tratados durante las primeras 48 horas de hospitalización con hidroxicloroquina más azitromicina, el 84% presentó riesgo de fallecer, el 49% más riesgo de entrar a UCI y el 70% más riesgo de necesitar oxígeno.

El estudio ha sido enviado a un grupo de expertos del Minsa para su evaluación.

Eduardo Gotuzzo, del Comité de Expertos del Minsa, señaló que dichos fármacos ya no se usan hace semanas en pacientes hospitalizados por COVID-19, porque no tienen eficacia, pero “que estén asociados a mayor mortalidad es un error de interpretación”. Juan Carlos Celis dijo que “desde mayo sabemos que esos medicamentos no sirven y que empujan a la muerte a los pacientes”.

