Un paseo por el Día del Estudiante terminó en tragedia en Cusco, donde un escolar pereció ahogado en un río, al que había llegado para pasar un momento de esparcimiento junto a sus compañeros y profesores en el Valle Sagrado de Los Incas.

El hecho ocurrió pasado el medio día de hoy en el sector de Muyoc, perteneciente al centro poblado de Yanahuara en Urubamba, hasta donde decenas de estudiantes de la I.E. Ollantay habían llegado a fin de pasear a orillas del río Vilcanota.

Es en este lugar donde el escolar de nombre: Miguel Ángel Lovón (14), habría sido arrastrado por la corriente junto a dos estudiantes más, no pudiendo ser rescatado por sus compañeros ni profesores.

“Él me pidió permiso para ir de paseo con su salón, pero no me dijo que se bañaría en el río, su hermana le dijo que no vaya pero al final fue, estamos destrozados en la familia ”, citó María Suni, madre de la víctima.

Se supo que de toda la delegación, tres estudiantes fueron arrastrados por la corriente, por lo que su profesora llamó a un docente que los acompañaba, quien se lanzó al río rescatando a dos de los alumnos, no pudiendo rescatar al tercero.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Compañía de Bomberos 118 de Urubamba, al mando del capitán CBP Gilmar Quispe, quienes utilizaron un bote salvavidas para realizar la búsqueda y recuperación del cuerpo, que finalmente fue hallado a escasos metros de donde ocurrieron los hechos.

La Policía y las autoridades del Ministerio Público se encargaron del levantamiento del cuerpo y su traslado hasta la morgue del sector, las investigaciones continúan.