Desde la madrugada de hoy, las fuerzas policiales están llevando a cabo un operativo de allanamiento en un refugio vinculado a los líderes de la organización delictiva conocida como Los Pulpos, en la ciudad de Trujillo.

Según informa Epicentro.TV, durante la inspección del lugar, se han descubierto portadas de periódicos que documentan las actividades de esta banda criminal, así como impresiones de gran tamaño en honor a Teófilo Cruz Álvarez, apodado “El papá de los pulpos”, quien falleció en el año 2020.

#EnDesarrollo Desde esta madrugada la Policía realiza en Trujillo un allanamiento a uno de los refugios de los líderes de la banda criminal Los Pulpos. En el lugar se hallaron portadas de diarios que registran las acciones de la banda y gigantografias de homenaje a Teofilo Cruz…





Cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos” pone precio a cabeza del coronel Víctor Revoredo

Han pasado cinco semanas desde que el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe Contra la Criminalidad en Trujillo, le declaró públicamente “la guerra” al líder de la organización criminal “Los Pulpos”, Jhonsson Cruz Torres. En respuesta, el asesino ya le puso precio a la cabeza del oficial. Según se presume, habría ofrecido 100 mil soles a la persona que sea capaz de matarlo.

En la mira

El oficial Revoredo, sin embargo, conoce del plan de Jhonsson Cruz. Ayer, tras exponer sus resultados de las intervenciones que realizó la última semana, precisó que el criminal está moviendo cielo y tierra por él.

“Sabemos, a través de su misma organización, de la desesperación de Jhonsson ofreciendo a sus huestes cantidad de dinero para sacar de circulación al suscrito. Acá estamos, detrás de un Policía hay otro Policía, yo no tengo temor, pase lo que me pase, vamos a continuar en esta lucha”, indicó en un primer momento.

Sin embargo, el reto del coronel sigue vigente. Afirmó que hará todo lo posible para capturar al líder de “Los Pulpos”, quien es el encargado de planificar y ordenar los secuestros que se ejecutan en la ciudad de Trujillo, capital de La Libertad.

“Jhonsson sabe lo que le ha ofrecido a sus criminales. Yo no tengo miedo, estoy saliendo a las calles, no me he detenido un solo día. Jhonsson, a ti te digo que vas a caer, tarde o temprano vas a caer”, precisó el oficial.

La Policía actualizó el organigrama de esta organización criminal. En la cabeza, evidentemente, aparece Jhonsson Cruz Torres. Sin embargo, en la primera línea está Miler Cruz Arce, su tío, y como lugarteniente Jolin Bazán Valderrama, alias “Jolin”. Este último le envió una carta notarial al oficial Revoredo para que deje de vincularlo con “Jhonsson” y “Los Pulpos”.

“Me ratifico. Ese señor (Jolin) es un vulgar criminal”, dijo en respuesta el coronel PNP.