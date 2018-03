Trujillo: Policías no podrán usar celulares en horas de trabajo

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero Fernández, ordenó la implementación de un plan piloto para que los policías de Trujillo no usen celulares durante horas laborales.

Esta medida fue confirmada por el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, quien señaló que se busca que los agentes estén más concentrados en brindar seguridad a los ciudadanos.

La iniciativa fue formulada durante la reunión que sostuvo el titular del Mininter con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), el último viernes. El objetivo es detener el avance del hampa, especialmente tras los últimos hechos de violencia que se registraron en la Ciudad de la Eterna Primavera.

MÁS ACCIONES

Además del plan piloto anticelulares, que se aplicará durante un mes -pero del que aún se desconoce su fecha de ejecución-, se dispuso que un máximo del 5% de los efectivos realice tareas administrativas, mientras que el resto estará a cargo de acciones operativas en las calles.

“Hemos tomado disposiciones para que, en corto tiempo, Trujillo sea un modelo para el país y salga a las calles el personal que hoy está haciendo labores administrativas”, señaló Romero Fernández.

Asimismo, se efectuará una redistribución del personal de comisarías en La Libertad, para enviar agentes a aquellos lugares donde más se necesiten. Además, se brindará un millón de soles para la compra de motocicletas para la Policía Nacional en la Libertad y se reforzarán las acciones de inteligencia.

EN EMERGENCIA

Por otro lado, el titular de Mininter descartó la posibilidad de que se declare en emergencia a la provincia de Trujillo y de que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles.

“Yo siempre he dicho: zapatero a sus zapatos, y cada quien debe trabajar en donde le corresponda. Es cierto: las Fuerzas Armadas nos apoyan en las zonas más complicadas, como el Vraem, zonas declaradas en emergencia, y trabajamos muy bien; pero creo que Trujillo no está preparada para ser declarada en emergencia”, sostuvo.

RESPONDEN

Tras las nuevas medidas ofrecidas, los alcaldes distritales dudaron de que estas sean lo necesario para hacer frente a la delincuencia.

La autoridad edil del distrito El Porvenir, Paúl Rodríguez, señaló que la solución al problema de la provincia no es reforzar a la Policía, sino que “el Poder Judicial haga realmente su trabajo y no libere a delincuentes que con tanto esfuerzo le costó a la Fiscalía y a la Policía detener”. En tanto, el alcalde de Huanchaco, José Ruiz Vega, indicó que las municipalidades no cuentan con recursos para contratar especialistas y consultores que trabajen de la mano con la Policía.

DATO

- 4 hampones asaltaron el martes, en Trujillo, a los pasajeros de un bus e hirieron a un policía.