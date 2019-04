Ucayali: Menor denuncia a sacerdote de violación sexual

Síguenos en Facebook

El menor identificado con las iniciales G. T. R., tenía 13 años de edad , cuando el sacerdote Marco Francesco Mambretti, de origen italiano, lo abusó sexualmente.

“Yo iba varias veces a la iglesia. A mí me gusta cantar y me gustaba ir a la iglesia. Yo conozco al padre Marco. El padre Marco me llevaba a su oficina y me decía: ‘Ven, pasa’, y ahí me violaba. Él me bajaba el pantalón”, así testificó el menor sobre el cura Mambretti.

Todo se originó cuando la madre, Diorita R. R., empezó a observar los cambios físicos y psicológicos de su hijo, como moretones en la espalda, su humor de rebelde a callado.

“(...) En dos oportunidades encontré su ropa interior con sangre. Todo esto me hizo pensar lo peor y empecé a preguntarle, pero no me quería contar nada. Quizá por miedo o vergüenza”, contó la madre a La República.

Cuando el menor cayó en salud con fiebre y diarreas,la madre detectó que había pasado algo muy grave.

“Me preocupé porque él sufrió de meningitis. Lo llevé al puesto de salud y le conté de mis sospechas al doctor. Le pedí que le preguntara y fue a él a quien terminó confesándole que venía siendo ultrajado sexualmente”, reveló.

“Mi hijo le dijo al médico que lo violaban dos personas, otro menor y el padre. ‘¿Qué padre?’, le preguntó. ‘El padre Marco’, contestó. Le hicieron pasar por el médico legista y en ese momento yo rogaba a Dios que no sea verdad, que el resultado sea negativo, pero el médico legista me dijo: ‘Tu hijo viene siendo víctima de violación y no son lesiones recientes, son lesiones antiguas’. Me quise morir en ese momento”, declaró.

La madre del menor denunció el 27 de agosto del 2018 a Mambretti, quien era titular de la parroquia Santo Domingo Sabio, y a su vez vicerrector del Seminario San Pedro, en Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali.

Pero Mambretti,envió una carta notarial a la madre de la víctima: “Le exijo que en un plazo no menor de 24 horas se rectifique de las publicaciones incriminatorias que su persona estaría realizando a través de las redes sociales”, se lee en la misiva.

El religioso afirma que ella lo acusa sin sustento. “Usted le dio mi nombre (al médico que atendió al menor) para que luego me involucrara en una denuncia en la que mi persona no tiene nada que hacer”.

Asimismo, sustentó que la persona que describe el niño no es él, y que el niño sufre de un leve retardo. “Ya se ha realizado la diligencia de la Cámara Gesell, donde el menor refirió que la persona que abusó era de pelo negro, alto, ojos negros, ñato, características que no concuerdan totalmente con mi persona, que soy todo lo contrario”.

Siete meses después, Mambretti sigue en la ciudad, pero evita el contacto con la prensa.

“Desde que el padre Marco Francesco Mambretti fue implicado en este caso ha colaborado con la justicia y ha declarado toda la información que han solicitado la Policía y la Fiscalía. Está a disposición permanentemente”, comentó vocero del Vicariato Apostólico de Pucallpa, el sacerdote Yul Soto Maldonado.

Mientras, la Fiscalía informó que se encontraban dentro del plazo para pronunciarse. Es decir, el delito de violación en agravio de un niño es un caso más y no merece atención preferente, a pesar de que el presunto autor vive en la misma localidad que la víctima.