Un segundo grupo de profesionales de la salud viajará este martes a la región Ucayali con el objetivo de unirse a las brigadas que tratan a pacientes con coronavirus en dicha zona del país.

Se trata de médicos, enfermeras y técnicos que suman un total de 29 personas quienes también estuvieron ayudando a pacientes con COVID-19 en la ciudad de Iquitos, ubicada en la región Loreto. De esta manera, desean llevar su experiencia adquirida para salvar a más vidas.

Según el vocero de EsSalud, Jorge Perlacios, su institución ha estado enviando brigadas médicas a las ciudades más golpeadas del país por la enfermedad desde el inicio de la emergencia sanitaria a nivel nacional. “Estos jóvenes profesionales de la salud van hacia Pucallpa para sumarse a la lucha contra el nuevo coronavirus; su frescura será importante y hará una combinación perfecta con la experiencia que tienen nuestros médicos en la ciudad del oriente peruano”, aseguró.

Entre los médicos que llegarán a Ucayali está Justo Correa quien indicó que decidió postular a una de las plazas para combatir al coronavirus por su decidida vocación por la medicina y la salud.

"En este estado de emergencia debemos estar presentes todos los profesionales de la salud como servidores del Estado, sin excusas, ni pretextos. Desde pequeño siempre quise ser médico, pese a que no tengo familiares en este ramo, siempre me gustó ayudar a las personas", sostuvo.

Por otro lado, una las médicos que también viajará como parte de la brigada es Jessica Goyguro, quien cuenta con tres años ejerciendo la profesión. "Nunca me vi haciendo otra cosa que no sea la medicina, en mi casa, mi madre pese a conocer y entender mi vocación de ayudar a los demás, está preocupada por el viaje que realizaré y lo único que me pide es que me cuide mucho. Ahora voy hacia Pucallpa a salvar vidas”, dijo.

Los médicos trabajarán en la Nueva Villa EsSalud Pucallpa donde se instalarán cien camas hospitalarias para pacientes COVID-19 y que también cuenta con dos salas de observación con camas de hospitalización con puntos de oxígeno.

