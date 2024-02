Una ofensa contra la Policía Nacional protagonizaron hace algunos días un grupo de bailarines que participaba en el desfile de comparsas por el Carnaval Ayacuchano 2024.

Imágenes difundidas muestran la forma en que humillaron a varios agentes de la PNP desplegados para el control y la seguridad de dicha actividad, que se realizó del 10 al 14 de febrero pasado.

“Policía, policía, insensible policía. Robas plata, matas gente, qué vergüenza policía... Militares, militares, despiadados militares. Ayacucho no olvida a sus muertos inocentes”, entona el grupo de jovencitas que danza, desafiante, frente al contingente policial y cuyos efectivos solo atinaron a sonreír frente a esta lamentable situación.

De acuerdo a información recabada por Correo, la comparsa que entonó estos cantos vejatorios fue la presentada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). El hecho se dio la noche del 11 de febrero, en el segundo día de celebraciones.

El video de la actividad, donde también quedó registrado el paso de la comparsa de Comunicaciones de la UNSCH, se encuentra colgado en la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

INADMISIBLE

Tras las muertes por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la agresión que sufrió la presidenta en dicha región, el alcalde de Huamanga, Juan Carlos Arango, anunció que la fiesta se realizaría bajo estrictas medidas de seguridad.

No obstante, esto no evitó que se dieran enfrentamientos como el ocurrido entre la Policía y el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) luego que los agentes no dejaran transitar un carro alegórico con caricaturas de la presidenta y del gobernador Wilfredo Oscorima.