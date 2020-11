La ministra de Salud Pilar Mazzetti señaló que la población no tiene la necesidad de acudir temprano este domingo 8 de noviembre a la segunda jornada de vacunación contra la difteria y otras enfermedades, pues todo deber ir con calma para evitar las aglomeraciones y largas colas que podrían ser un foco de contagios de COVID-19.

“Ayer hubo afluencia masiva temprano que no esperábamos. Realmente no es necesario llegar tan temprano. Ayer a las 10:30 en los sitios más congestionados, habá bajado. En algunos lugares de Lima, a la 1 de la tarde ya no había a quién vacunar. No se olviden también que estamos vacunando en los centros de salud para tener acceso a una vacuna de manera más simple para que no haya aglomeración”, explicó la titular de Salud.

Ministra de Salud: No es necesario llegar tan temprano a los lugares de vacunación

Recordemos que ayer 7 de noviembre varios ciudadanos formaron largas colas para recibir la vacuna contra la difteria y el neumococo durante la segunda jornada de vacunación en diversos puntos del país.

En la mañana de este domingo 8 de noviembre del 2020, más de 100 vecinos de la urbanización Primavera, distrito de Los Olivos, forman largas colas para que sean vacunados contra la difteria y otras enfermedades en un centro de salud local.

Algunos residentes de la zona están esperando desde las 2 de madrugada con la finalidad de que sean los primeros en recibir la inoculación por parte de personal del Ministerio de Salud (Minsa).

En las imágenes se observan cómo las personas llevaron hasta sillas y banquitos para esperar ser sentados mientras se abrigan con una manta o colcha del frío matutino de la ciudad.

