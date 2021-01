Médico juan villena plantea cuarentena de un mes y medio: “o lo hacemos esta vez bien o como siempre. Si es la segunda opción, entonces no se resolverá nada”. Con estas palabras, el médico infectólogo Juan Villena analizó las nuevas disposiciones sanitarias del gobierno para contener el avance del COVID-19 en el país, como la cuarentena obligatoria por 15 días en Lima Metropolitana y otras nueve regiones, que regirá a partir del domingo. “La población debe entender que la única manera de contener el virus es no acercándonos a él”, indicó Villena.

El infectólogo declaró a Correo que 15 días es “muy poco tiempo” para contener la segunda ola del coronavirus

“Hasta hoy, la gente se sigue infectando. Y eso, en el consolidado de cifras, lo veremos recién en los próximos 15 días. Por eso, recién en un mes, podemos decir: ‘nos quedan 15 días más’”, dijo Villena

Planteó que el tiempo de la cuarentena sea mes y medio para dar tiempo y espacio a los centros de salud y que puedan seguir atendiendo a la población.

“Si en mes y medio, la población acata el aislamiento social obligatorio y el gobierno cumple su parte de dotar de recursos a quienes más lo necesitan, los servicios sanitarios podrán atender con normalidad y la economía también”, dijo.

CRÍTICO. Por su parte, el exministro de Salud Abel Salinas opinó que el gobierno de Francisco Sagasti no ha dado ninguna medida sanitaria importante en la lucha contra el virus. “Una cuarentena, como se hizo el año pasado, no funcionará. No hemos escuchado ninguna medida para reforzar el primer nivel de atención en los centros de salud ni aumentar el personal médico”, sostuvo.

Apuntó que la cuarentena podría generar un “caos social porque la gente no va acatarla pues en estos momentos se preocupa más en su economía que en su salud”.

Por ello, recomendó al gobierno replantear la estrategia sanitaria y cambiar al gabinete ministerial.

“(Sagasti) con todo el respeto que me merece, debería cambiar de gabinete para implementar una estrategia adecuada de contención de la enfermedad”, indicó.

