Luego de que inició la entrega del bono económico de S/ 380 por parte del Gobierno a las familias peruanas en pobreza y extrema pobreza, el presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, pidió que se evalúe también brindar este subsidio a los venezolanos que se encuentran en la misma situación en nuestro país.

“Esta realidad la viven con mayor crudeza muchas familias venezolanas que viven de lo que trabajan a diario en pequeños negocios o de manera independiente, y que en estos momentos ya no tienen comida”, sostuvo Óscar Pérez en una radio local.

Ante la ola de críticas que recibió este pedido sugerido en un primer momento por la modelo Korina Rivadeneira, el presidente de la ONG Unión Venezolana señaló que no se está pidiendo quitar dinero a los peruanos, sino buscar otro mecanismo.

“No estamos hablando de quitar de lo que se está dando a los peruanos, para darle a los venezolanos. Lo que estamos pidiendo es que se vean mecanismos internos o a través de la cooperación internacional, para disminuir esta difícil situación que están pasando familias venezolanas que, al no poder salir a trabajar y que están acostumbradas a vivir del diario, no pueden comprar los alimentos que requieren para dale a quienes componen ese núcleo familiar”, agregó Óscar Pérez preocupado por la situación de sus compatriotas.