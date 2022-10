Karla Xiomara Zelaya Godoy, de nacionalidad hondureña-española, se encuentra desaparecida desde fines de setiembre. Ella viajó de Londres a Perú junto a su novio Jorge Alfredo Minaya Garay (peruano-español) para conocer la ciudadela inca Machu Picchu, sin embargo, su hermano Erik Zelaya denuncia que perdió todo contacto con ella.

De acuerdo al hermano de Karla, ella debió regresar a Londres el pasado 23 de setiembre , sin embargo, quien viajó fue su novio y una vez que arribó al país, se encargó de retirar toda la ropa de ella del departamento que alquilaban juntos.

“Lo último que supimos es que ella iba en un taxi a la casa de la mamá de su novio. De ahí no sabemos nada más” , indicó Erik Zelaya a América Noticias, quien reside en Ohio, Estados Unidos. Consultado sobre si Jorge Alfredo se ha comunicado con él para darle información sobre el paradero de su hermana, señaló que no.

Peruano es el principal sospechoso de desaparición de mujer en Cusco

“ La verdad no se ha tratado de comunicar con nosotros, él ha salido de Perú, ha llegado a Londres, ha sacado toda la ropa del departamento en el que vivía mi hermana, ya no hay cosas de ella. Me siento mal por esto porque la Policía no ha hecho nada, las autoridades no sé qué está pasando. No sé cómo funciona eso”, manifestó.

Explicó que tras no tener información de su hermana, asentaron la denuncia policial respectiva en Perú y en España, pues la joven solía vivir ahí con su madre. Sin embargo, al conocer a Jorge Alfredo ambos decidieron viajar a Inglaterra (Londres) para trabajar.

“Ellos dos vivían en Inglaterra, Los dos son ciudadanos españoles y se fueron a trabajar allá. Ellos fueron de vacaciones a Perú. Mi hermana se regresaba el 23 (de setiembre), ella llegaba por España y luego regresaba a Londres. Pero él se quedaba y quien se quedó fue ella, no salió nunca, ella debió salir antes de Jorge Alfredo. Nosotros no tenemos contacto con nadie de allá de la familia de él. La verdad no tengo ninguna información de los familiares de él en Perú”, comentó.

En otro momento, Erik Zelaya reveló que el pasado 1 de octubre Jorge Alfredo viajó a Chile, donde compró un boleto a Londres. Durante el viaje hizo escala en Brasil y llegó a Europa el 4 de octubre.

“ La embajada española está al tanto de todo esto y como que no les importa nada. Mi hermana es de nacionalidad española. Este muchacho anda usando el pasaporte español y no han hecho nada por detenerlo, hacerle preguntas de dónde está ella, dónde se quedó”, señaló.

Él pide a las autoridades peruanas que realicen las investigaciones correspondientes pues teme por la seguridad de su hermana. “Mi hermana se ha perdido mucho tiempo”.

