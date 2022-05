Luego que los padres de la pequeña de 3 años de edad que sufrió una agresión sexual en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, señalaran que su hija no recibía la ayuda psicológica prometida por el Ejecutivo, el Seguro Social de Salud (Essalud) informó que este servicio se brindará a la menor de edad y a sus padres de forma integral.

Desde Chiclayo y en declaraciones para TV Perú, la doctora Dalia Dávila Vigil, de la Gerencia Prestacional de Essalud, recordó que la menor fue operada en el hospital Almanzor Aguinaga y durante su estadía recibió el acompañamiento psicológico hasta cuando recibió el alta médica.

“ Esta atención se va a efectivizar ya el día de mañana y pasado [mañana]. Va a hacer una atención de los servicios de psiquiatría y psicología para la familia en forma íntegra ”, indicó al citado noticiero.

“Según la evaluación de los servicios correspondientes, la niña ingresó el 3 de abril y a fines de abril salió de alta. Durante su estancia hospitalaria ella recibió atención por parte de psicólogo y psiquiatra y esta va a continuar en forma presencial en unos momentos y en no presencial en algunos momentos, según evaluación de expertos en esa área”, agregó la doctora.

Dávila remarcó el servicio de psicología y psiquiatría para los tres integrantes de la familia. “Para los días de mañana 12 y 13 de mayo tienen cita los padres y la niña según los servicios correspondientes de salud mental”, añadió.

MIMP ratifica apoyo a padres de la niña víctima

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) aseguró que, a través del Programa Nacional Aurora, realiza el seguimiento del caso de una niña de 3 años que sufrió secuestro y violación sexual en Chiclayo.

Precisó que un equipo del Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Familia de Chiclayo realiza visitas domiciliarias para conocer el estado de la niña.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el MIMP informó que la terapia psicológica y psiquiátrica de la niña, está a cargo de los establecimientos de salud mental, tal como señala el Protocolo de Actuación Conjunta.

La directora ejecutiva del Programa conversó con el papá de la niña, a quién le señaló que se continuará apoyando en el caso hasta obtener justicia. La familia cuenta con asesoría legal particular, agregó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional Aurora viene realizando el seguimiento del caso de una niña de 3 años que sufrió violación sexual en Chiclayo. (1/4) pic.twitter.com/pfR6UkEzo0 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 10, 2022

En declaraciones a RPP, los padres de la niña ultrajada denunciaron ayer que hasta el momento la menor no habría recibido el tratamiento psicológico pertinente.

“Hasta el día de hoy mi niña no ha sido tratada por un psicólogo, tiene pesadillas, se levanta de manera agresiva, como padre es muy doloroso porque no me permite ni siquiera abrazarla”, afirmó el padre.

El caso

El secuestro de la menor ocurrió el pasado 12 de abril en la esquina de las calles La Despensa y Goicochea, tal como quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

En las imágenes se aprecia el momento exacto en que la niña es cargada por Juan Antonio Enríquez García (48), que se encontraba junto a un vehículo de color celeste.

La madre, al percatarse del secuestro de su hija, denunció el hecho ante la Policía Nacional. Al día siguiente, tras un trabajo de inteligencia, la PNP ubicó el auto de placa matrícula BYM-238.

Durante la diligencia se intervino a Enríquez García, quien admitió ser el secuestrador y agresor sexual de la pequeña. Actualmente cumple una orden de prisión preventiva y una acusación fiscal que pide condenarlo a la pena de cadena perpetua.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo pide al Congreso que apoye la propuesta de castración química para violadores https://www.tvperu.gob.pe/noticias