Violencia sexual contra menores: 7270 casos en solo 8 meses

En setiembre de este año, en Arequipa, la Policía Nacional capturó al taxista Carlos Mamani Huacoto tras ser acusado de abusar sexualmente y contagiar con VIH a un adolescente. Este mes, en Huancavelica, Rodolfo Ayuque fue abatido cuando abusaba por segunda vez de una menor de 15 años; mientras que en Huánuco, una niña de cinco años fue ultrajada y asesinada por un conocido de su familia.

Los últimos casos de abuso sexual y maltrato contra niños, niñas y adolescentes, registrados en el interior del país, han puesto en evidencia, una vez más, la desprotección en que se encuentran y la falta de una respuesta efectiva de las autoridades para evitar que más menores sean violentados. El último reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reveló que entre enero y agosto de este año se registraron 7270 casos de abuso de sexual contra menores en todo el país.

La adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, señala que la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no es un problema que solo se da en la capital, donde se registra un mayor porcentaje de casos, sino también en el interior del país, como en Arequipa, Junín, Cusco y Áncash, cuyas cifras secundan a las de Lima.

Problemas

Matilde Cobeña menciona que una de las falencias es que no existe una política de prevención unificada que desarrolle un plan especializado y diferenciado para luchar contra la violencia hacia los menores de edad.

Señala que hasta el momento las acciones se han concentrado en la atención de la víctima ya violentada y en sacar leyes que aumenten las penas de los delitos. "Está bien, pero no es suficiente, porque a pesar de que haya cadena perpetua, los delitos se siguen cometiendo. En algo estamos fallando. No estamos previniendo, porque no hay una política uniforme de prevención. Este tema debe ser parte de la agenda pública cada día de nuestras vidas, y no solo cuando se presenta un caso doloroso", afirma la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Otro de los problemas -indica Matilde Cobeña- es que, ante la alta demanda de denuncias que se vienen registrando en los últimos años, existe poca oferta en cuanto a atención. Por ejemplo, dice, existen casos en los que una víctima de agresión sexual debe esperar hasta seis meses para conseguir una cita en la Fiscalía y pasar por la cámara Gesell.

En cuanto a la Policía Nacional, debe recibir la denuncia de un niño y no decirle que vuelva con un adulto para recién hacerle caso. No debe esperar que pasen 24 horas tras la desaparición del menor para recién iniciar la búsqueda, sino actuar inmediatamente tras darse la alerta.

Finalmente, el Poder Judicial tiene que seguir capacitando a sus jueces para que tengan un enfoque especializado que les permita resolver rápidamente los casos y no demorar en el proceso.

Educación sexual

De otro lado, la coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex, Gabriela Oporto Patroni, asevera que el tema sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un asunto complejo que pasa por erradicar prejuicios que tenemos como sociedad, pero que también requiere de una mirada integral y de promover este debate en la esfera pública.

"Por ejemplo, si una persona cita con engaños a una adolescente para que vaya a un hotel, la reacción de la sociedad es '¿para qué va?', '¿por qué hace eso?', '¿por qué se encuentra con un desconocido?', y en realidad el problema no es ese", afirma.

"Las formas en que nos relacionamos con las personas extrañas ha cambiado desde el internet. No hay nada malo en encontrarse con un desconocido, el problema es cuando esa persona decide citarme con engaños para cometer un delito", menciona.

Oporto Patroni también resalta que existen pocas políticas públicas que estén destinadas a la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y que muchas veces se piensa que no está relacionada con el tema de la educación sexual integral. "Lamentablemente, en materia de educación sexual avanzamos poco, porque hay arremetidas contra las políticas públicas pues se piensa que la educación sexual solo tiene que ver con la diversidad sexual o diversidad de género, pero tiene que ver mucho con la prevención de la violencia sexual y la erradicación del prejuicio", precisa.