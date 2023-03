Luego que la aerolínea de bandera colombiana, Viva Air, anunciara su cese operativo, miles de sus pasajeros se quedaron varados en distintos aeropuertos del país, causando una grave crisis entre quienes debían abordar otros vuelos y conexiones.

El último martes, la empresa lowcost anunciaba un alto en sus operaciones, dejando en el aire a usuarios que ya tenían sus boletos comprados en esta aerolínea, ese día, otras empresas permitieron el abordaje de estos pasajeros afectados en los asientos libres de sus vuelos, sin embargo el problema continúa y está lejos de ser solucionado.

El jueves por la mañana, largas colas se observaron en inmediaciones del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco, hasta donde llegaron pasajeros de Viva Air, cuyo ingreso no fue permitido ya que no cuentan con el check in listo debido a que la página y todos los servicios de esta empresa han quedado suspendidos.

LAMENTABLE.

Desde horas de la madrugada, la turista mexicana identificada como Graciela, hacía cola junto a su esposo y sus hijos, venciendo el gélido clima de Cusco a esas horas. Muy incómoda, la visitante refirió que este tipo de problemas deberían contar con planes de contingencia para no dejar a los usuarios a la deriva.

“Hasta ahora no sale nadie a decirnos qué vamos a hacer, uno viene a conocer vuestro país y nos trata de esta manera, no puede ser posible, nosotros tenemos vuelos y conexiones hacia México que no podemos perder, pedimos que el Gobierno dé la cara y nos apoye”, refirió.

Otra viajera, esta vez cusqueña, mencionó que busca conseguir un boleto para Lima desde el miércoles, cuando le prometieron que viajaría el jueves, pero hasta ahora no logra abordar ningún vuelo.

“Ayer salió el gerente (de Viva Air) y nos dijo que las primeras personas que lleguen hoy (jueves) ingresarían a sala de embarque y viajarían, por eso nosotros vinimos a las dos de la mañana pero hasta ahora nada, esto es un abuso”, acotó.

Como recordamos, el último martes los counters 09 y 10, de la empresa Viva Air, habían sido retirados del aeropuerto Alejandro Velasco Astete , dejando sin opción de reclamo a los pasajeros de esta aerolínea, los encargados de esta empresa solo dejaron un cartel pegado con los números: 0800 78 200 - 01 7050107.

DATO:

- La aerolínea colombiana Viva Air se habría declarado en banca rota. El presidente interino Francisco Lalinde, aseguró que la aerolínea “no tiene capacidad” para devolver el monto a los usuarios que compraron boletos. “En este momento, no tenemos capacidad (para devolver el dinero). Esa plata de los tickets, si entramos en proceso de liquidación, entran como deudas que tiene la compañía. Estamos en el proceso de la Ley 550 y la primera categoría que determina en materia de respuesta es a los empleados”, indicó.

*Vídeos/Cortesía: N. Larico.