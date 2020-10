Como parte de su pronunciamiento en el día 227 de estado emergencia, el presidente Martín Vizcarra instó a la ciudadanía a no organizar celebraciones durante los últimos días del presente mes. Esto a raíz de la cercanía del Día de la Canción Criolla y Halloween.

Sobre esta última, el mandatario pidió no exponer a los niños, quienes en época normal salían a las calles disfrazados a pedir dulces en las casas junto a sus familias.

“Por celebraciones en estos días podemos echar todo a perder en un día. Tenemos el Día de la Canción Criolla, tenemos Halloween, una costumbre que no es nuestra, pero que muchos la festejan con sus niños. Señor padre de familia, señora madre de familia, no expongan a sus hijos a que salgan como lo hicieron el año pasado”, sostuvo.

Así, recordó todo el tiempo que ha pasado desde que se decretó el estado de emergencia por el coronavirus en el Perú y que incumplir las medidas podría desencadenar una nueva ola de contagios.

“Mire, estamos siete meses cuidando a nuestros pequeños, siete meses. por un día, por una costumbre, una celebración, no echemos a la borda todo el esfuerzo. No podemos con más de dos meses de mejora en todos los indicadores, no prendamos la chispa”, comentó.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, recomendó realizar reuniones a través de plataformas digitales entre los menores del hogar para que puedan pasar un buen momento sin riesgo a contagio.

