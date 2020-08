Esta mañana, durante su permanencia en la Villa Panamericana, en el distrito de Villa El Salvador, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, descartó el retorno a una cuarentena estricta y total en el país ante el repunto de casos de coronavirus.

“Ahora que estamos con la reactivación económica, porque necesitamos reactivar la economía, si no, no vamos a tener financiamiento para hacer frente a la pandemia, ya en este momento es totalmente inadecuado volver a una cuarentena estricta”, comentó ante los medios de prensa.

De la misma manera, el jefe del gabinete ministerial instó a la población a respetar las medidas sanitarias y recordó que el virus aún continúa entre la ciudadanía.

“Acá viene la responsabilidad personal. Ya aprendimos a protegernos. Pongamos en práctica la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos. Seamos responsables. Ninguna estrategia es eficiente si todos los ciudadanos no colaboramos con ello”, aseguró.

Sobre la suspensión de la Liga 1

Martos también se refirió a la suspensión de los partidos restantes de la fecha 7 de la Liga 1, luego de que se presentaran aglomeraciones en los exteriores del Estadio Nacional previo al partido entre Universitario y Academia Deportiva Cantolao.

“Vamos a tener una reunión con representantes de la Federación Peruana de Fútbol. No hemos concertado fecha aún, pero nos reuniremos lo antes posible también con la Policía y, si es posible, con los representantes de las barras, porque ellos también tienen que comprometerse”, indicó.

De llegar a un acuerdo, luego de garantizar que las medidas sanitarias y el protocolo se cumplirán, se continuará con el certamen futbolístico.

“Si no se garantiza ese escenario, indudablemente que como gobierno está de por medio la vida y la salud de las personas, y eso no está en juego. Eso no es un partido de fútbol y tenemos que tomar la seriedad en ese caso. La Federación y los representantes de las barras tienen que garantizar que no va a volver a suceder lo de ayer”, puntualizó.

