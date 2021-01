Escrito por Erik Rivera y Sofía López

Un total de 17 agrupaciones políticas suscribieron ayer el Pacto Ético Electoral que promovió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el propósito de garantizar transparencia y principios democráticos, de parte de los partidos, en los comicios generales programados para el 11 abril.

El evento virtual iniciado a las 10 de la mañana tuvo la presencia de Jorge Luis Salas, presidente del JNE; Francisco Sagasti, jefe de Estado; Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Carmen Velarde Koechlin, jefa del Registro de la Reniec; y de representantes de organismos internacionales, entre otros.

Entre los partidos firmantes se encuentran Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, el Frente Amplio, el Frepap, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Somos Perú, el Partido Morado, el Partido Nacionalista y Perú Patria Segura.

También lo rubricaron Contigo, el Partido Popular Cristiano, Podemos, Renacimiento Unido Nacional, Victoria Nacional y Democracia Directa.

Sin embargo, al menos tres agrupaciones decidieron no plegarse al acuerdo. Estos son Renovación Popular (que postula a Rafael López Aliaga), Perú Libre (Pedro Castillo) y Unión por el Perú (José Vega).

Al respecto, Vega, secretario general de UPP, dijo a Correo que su agrupación no firmó porque no existen las garantías para su debido cumplimiento.”Es una hipocresía y una farsa”, sostuvo.”No vamos a suscribir un pacto que la verdad no da garantías. Hemos presentado la anulación de Sagasti en las elecciones por el Partido Morado porque vulnera la neutralidad. No veo que haya neutralidad”, agregó.

Entre tanto, tras haberse iniciado el evento, Jorge Luis Salas Arenas instaló el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, que tiene como propósito velar por el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por los grupos políticos (ver infografía).

Dicho tribunal está integrado por personajes de reputada trayectoria ética, prestigio y experiencia como los abogados Delia Revoredo Marsano, Gastón Soto Vallenas y Oswaldo Hundskopf Exebio. Asimismo, por Tarcila Rivera Zea (defensora de los derechos indígenas) y Susana Baca (compositora).

Confirmación. En medio de la ceremonia, Sagasti anunció que su régimen desarrollará las jornadas electorales en las fechas que fueron programadas el año pasado. Indicó que estas contarán con estrictos protocolos de bioseguridad para los miembros de mesa y los electores que asistan.

“El Gobierno, en coordinación con las organizaciones competentes, con el auxilio de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, aseguran que las jornadas electorales se desarrollarán en las fechas previstas”, enfatizó.

De otro lado, Sagasti Hochhausler exhortó a que todos los candidatos y aquellos que ocupan cargos públicos den el ejemplo -a los ciudadanos- y cumplan con todas las medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del nuevo coronavirus.

Dicha invocación la desarrolló en medio de la segunda ola que vive el país con miles de nuevos casos y fallecidos por los estragos del virus.

“A pesar de las duras circunstancias de salud pública (...) me siento optimista por la convergencia de la mayoría de las fuerzas políticas por reafirmar los compromisos mínimos para asegurar una campaña electoral limpia y tranquila”, señaló Sagasti.

El jefe de Estado instó además a que los debates entre candidatos a cargos públicos destierren el uso de calificativos, improperios y ataques contra adversarios políticos.

“Todos en el Perú estamos cansados de inútiles confrontaciones personales que solo generan rechazo entre nuestros ciudadanos”, enfatizó.

Además, invocó a demostrar con acciones y ejemplo que quienes aspiran al Parlamento y a la Presidencia tienen “las condiciones profesionales, personales y de comportamiento decente para merecer el apoyo” de los electores sin caer “en actos que estén reñidos con la ética”.

“Insto a los candidatos a conducir sus campañas electorales respetando las normas de seguridad decretadas en diversas regiones del país”, puntualizó.

Vacunas. En otro momento, el jefe de Estado afirmó que el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país se iniciará en los próximos días y, para ello, aseguró que se desarrollará “una campaña a nivel nacional”.

En ese sentido, señaló que el próximo presidente de la República, que salga elegido el 11 de abril, deberá continuar con esta campaña de inoculación “dejando de lado cualquier aprovechamiento electoral y político”.

Sagasti precisó que las primeras personas que recibirán los antígenos serán los médicos, personal policial y militares debido a que se encuentran más expuestos a contagiarse.