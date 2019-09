Audios de César Hinostroza comprometen a candidata propuesta para el Tribunal Constitucional

Síguenos en Facebook

La candidata Carmela de Orbegoso Russell, propuesta por la bancada fujimorista, para ser magistrada del Tribunal Constitucional (TC), está en el ojo de la tormenta luego que unos audios, que forman parte de la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, dieran cuenta de su relación con el exjuez supremo César Hinostroza.

Fue cuando De Orbegoso pasó parte de su vida como magistrada en la Corte Superior del Callao cuando aún Hinostroza Pariachi encabezaba dicha institución. Periodo en el según la hoja de vida que fue publicada por el Congreso, la abogada estuvo como vocal superior suplente.

Y es que el equipo de investigación de El Comercio accedió a unos audios que forma parte de la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que que da cuenta que Hinostroza y De Orbegoso serían personas muy cercanas.

En esta conversación De Orbegoso pregunta a Hinostroza el por qué no acudió al almuerzo del conocido que tenían en común. En otro momento remontan recuerdos sobre algunas reuniones. Más tarde Hinostroza pregunta por el empresario Elisbán Belisario, uno de los amigos de la abogada, así como lo podemos notar a continuación:

Carmela de Orbegoso Russell: Cesitar

César Hinostroza: Aló, sí. Hola hermanita, gusto en saludarte

COR: Hola, Cesitar lindo ¿cómo estás hermanito lindo?

CH: ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, bien, bien… ¿Aló?

CH: Sí. ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, gracias. Yo más bien estaba pensando en ti porque estuve con Wilfredito que me dijo que no habías ido a una comida, que estabas un poco delicado ¿o no?

CH: Sí, sí, estaba un poco resfriado, sí.

COR: Ah, bueno. Como dicen en la tierra ese es un mal de buen mozo.

HC y COR: (risas)

CH: Mas bien, te llamaba para saludarte y para preguntarte por el amigo que una vez estuvo en casa ¿cómo se llama?... El de los explosivos

COR: ¿Cuál? ¿Elisbán? Elisbán

CH: ¿Su apellido cómo es?

COR: Belisario, Elisbán Belisario

CH: Ah, Belisario, él es.

COR: ¿Quieres comunicarte con él? No sé si estará por acá, con el del terremoto que ha habido o no sé, porque él tiene sus estos por Nazca. Pero si quieres averiguo, averiguo si está acá para que se comunique contigo.

CH: Sí, quería hablar con él para hacerle una consulta porque te acuerdas de que allí hablamos unos temitas, quería hacer una consulta.

COR: Claro, claro que sí. Además, está en deuda con nosotros con los Yaipén.

CH y COR: (risas)

COR: Ya, a ver…

CH: O si no dame su teléfono, también en todo caso para llamarle

COR: Te lo paso a tu… a tu…

CH: Por mensaje

COR: Por mensaje, ya. Lo miro acá y te lo paso por mensaje.

CH: Ya mamita

COR: Claro que sí Cesitar, un cariño grande.

CH: Ya, gracias.

COR: Ok, chau hermanito. Chau

CH: Gracias.

Sin embargo, en diálogo con El Comercio, la abogada negó todos los vinculos con el exjuez supremo. Indicó que es imposible conocer a César Hinostroza porque sería como conocer al presidente de la República.

"¿Yo? Jamás. Eso es imposible. Es como si conociera al presidente de la República, no se me ocurriría tener jamás un audio con el presidente de la República, menos con el señor ¡Dios mío! De ninguna manera", afirmó.

"Lo conozco de lejos, como puede usted conocerlo. O sea como pueda conocer al Presidente de la República, lo habré visto de lejos ¿no? (...) Yo no sé de quién podrá ser ese audio, de qué podrá ser", afirmó.