A Nava le dijeron: "¿A lo Mantilla o vas a empezar a delatar?", afirma su abogado

Raúl Noblecilla, abogado del exsecretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, detalló cómo una persona ligada al Partido Aprista visitó al exfuncionario en el penal Miguel Castro Castro para amenazarlo.

En RPP, refirió que en una primera ocasión Nava Guibert recibió en dicho centro penitenciario la advertencia de otro recluso de que estaban planificando atentar contra su familia a través de un secuestro.

"Empiezan hechos graves como una primera amenaza que recibe el señor Nava dentro de establecimiento penitenciario (…) en la cual un presidiario le manifiesta: 'señor Nava tenga cuidado porque me han avisado de que están planificando un atentado, un secuestro contra su familia'. No era contra él, sino contra la familia", expresó.

El letrado indicó que en una segunda ocasión una persona que supuestamente acudió a visitar a otro recluso en el penal se le acercó a Luis Nava para conversar y le mencionó las "apuestas" que existían en el Apra, a propósito de su situación judicial.

"Una persona vinculada al Partido Aprista, y no voy a decir su nombre porque está en proceso de investigación y no me corresponde revelarlo, visita al señor Nava (…). Esta persona lo ve al señor Nava en el penal y le dice: (…) Lucho, se corren apuestas en el partido. ¿Qué va a pasar? Cuéntame. ¿A lo Mantilla o vas a empezar a delatar'?", señaló.

"Muy elocuente, el señor Nava le dijo: 'Mira lo que yo tenga que hacer se va a saber y lo van a saber'. Luego de eso lógicamente el señor Nava entró en pánico, un pánico natural (…) Lo que digo es que fue amenazado, fue visitado por una persona del Apra", añadió.

"Con la estrella no te metas"

Noblecilla narró que también recibió dos llamadas hace 15 días donde le advertían que no se metiera con el Partido Aprista. "Yo lo que digo es que recibo dos llamadas telefónicas donde me dicen, no voy a repetir las lisuras: 'Con la estrella no te metas, a la tía Vicky se le respeta, haz callar al traidor'", manifestó.

Como se recuerda, Nava Guibert afirmó -en una declaración que ofreció el 25 de setiembre último ante los fiscales José Domingo Pérez y Meryl Huamán- que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata le hizo varias entregas de dinero al fallecido exmandatario Alan García.

Nava contó que entre abril y mayo de 2006, Barata se reunió con García Pérez "entre cinco a seis veces en el local de campaña del Partido Aprista" de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Miraflores.

También relató que el exejecutivo de Odebrecht "cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar", en cada visita al exjefe de Estado y que en total entregó "entre cinco o seis loncheras de US$60.000" cada una.