Abogada defiende a Elvis Miranda alegando que hizo cuatro disparos disuasivos

Esta mañana, la abogada Cecilia Pizarro a cargo de la defensa del suboficial Elvis Miranda alegó, durante la audiencia en la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, que su defendido realizó cuatro disparos persuasivos al aire antes de disparar al cuerpo.

"Se da una persecución, llevando el occiso 20 metros de delantera, adicionalmente a ello, previo a efectuar el quinto disparo ante este peligro real e inminente el efectivo policial efectuó cuatro disparos al aire para poder realizar la detención", precisó la defensa legal de Miranda.

Asimismo, indicó que en el Decreto Legislativo 12-86, modificada en 2015, señalaba anteriormente que se debían efectuar tres disparos al aire antes de disparar al cuerpo, sin embargo ahora no se especifica cuántos disparos disuasivos se deben realizar.

Por su parte, el fiscal Feliciano Lalupú Sernaqué sostuvo que en la declaración del suboficial Carhuayo indica que ellos intervinieron a la víctima y al sujeto alías 24.

"Cuando llega Miranda llega en el vehículo, él se encuentra con Carhuayo quien tenía reducido a los dos. Lo que hace Carhuayo es soltar a estos dos señores y ellos aprovechan para irse", indica.

El fiscal también manifestó que como los policías soltaron a los presuntos delincuentes, era lógico que se fueran. ¿Porqué no se le incautaron las armas en ese momento?, agregó.

Por su parte, la abogada de Miranda habló sobre la pericia de absorción atómica realizada a la víctima, la cual salió negativo.

"Nuestra pericia da un falso negativo porque se efectúa luego que se ha practicado la necropsia de ley al hoy occiso. La necropsia fue realizada a las 5.30pm y la absorción ha sido posterior. Lógicamente ha habido una sepsis por parte del personal necrosiador que a participado en la pericia", señaló.

Sin embargo, el fiscal Lalupú negó que la afirmación de la abogada fuera cierta y precisó que el cadáver de la víctima ingresó a la morgue a las 4:55 y que existe un acta donde se precisa que la necropsia fue realizada a las 6:05 pm.

Por otro lado, la defensa del suboficial precisó que se efectuaron siete disparos por parte de los efectivos policiales y dos disparos de los detenidos, quienes estaban siendo intervenidos en flagrancia delictiva." La inspección técnica nos da cuenta de tres casquillos, lo que sindica que la escena ha sido alterada", agregó.

No obstante, la tesis de la fiscalía sostiene que los presuntos delincuentes no portaban armas por lo que no pudieron efectuar los disparos.

"Si hubiesen efectuado disparos los casquillos hubieran sido encontrados sin embargo no se halló ni los casquillos ni el arma". Asimismo, el fiscal Lalupú indicó que según las declaraciones del suboficial Carhuayo, él dijo no tener conocimiento de si el occiso portaba un arma al momento de la intervención.

Incluso, manifestó que el argumento que usa la defensa del suboficial "solamente busca justificar su accionar". "Es válido para la estrategia de la defensa pero para nosotros señor juez, no".

Cabe precisar que, tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y de la defensa legal del suboficial Elvis Miranda, la Tercera Sala Penal de Apelaciones decidió que resolverá la apelación de prisión preventiva impuesta al efectivo de la PNP en el transcurso de 48 horas.