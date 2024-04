El abogado de Inés Tello, Omar Cairo, consideró que el fallo del Tribunal Constitucional de restablecer la inhabilitación de Aldo Vásquez y su defendida en la Junta Nacional de Justicia, es un “error” del TC.

Como se sabe, el órgano jurisdiccional restableció la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello, miembros de la JNJ, tras la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial, por la anulación previa de su inhabilitación.

En una reciente entrevista en Canal N, el abogado expresó que el TC “cometió un error” al no respetar el artículo 18 de la del Código Procesal Constitucional, que establece que la medida no tiene efecto suspensivo, y al desconocer la resolución 3, que también indica que no tiene efecto suspensivo. “Mientras dure el trámite de apelación, la cautelar se ejecuta”, comentó.

Asimismo, afirmó que con este fallo, el Tribunal Constitucional incurre “en una interferencia en un proceso en trámite, prohibida por el artículo 139 inciso 2 de la Constitución”.

Pese a que evitó dar detalles sobre las posibles motivaciones que habrían conducido al TC a realizar este fallo, sostuvo que se trataría de “un error”.

Además, refirió que su defendida al no ser comprendida en el competencial, no recibe la notificación de su inhabilitación de la JNJ. “Ella no es parte del competencial, entonces la resolución que ha salido no le dice: ‘oiga señora Tello, vaya o no vaya’. Lo que dice es que se tramita la apelación con efecto suspensivo”, explicó.

