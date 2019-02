Abogado de Moreno: "Al testigo no le consta que se haya entregado dinero a mi patrocinado"

Síguenos en Facebook

El abogado del exgobernador regional del Callao Félix Moreno Caballero, Eduardo Roy Gates, sostuvo a la salida de la sede de la Procuraduría de Paraná-Curitiba, en Brasil, que el exdirectivo del proyecto de Odebrecht sobre la Costa Verde del Callao, Igor Braga Vasconcelos, "no tiene ningún indicio, ninguna prueba, ningún elemento de convicción" que "acredite" el pago de un soborno a su patrocinado.

"Yo considero que la declaración que ha dado el señor Braga Vasconcelos, en lo que respecta a mi patrocinado, no ha aportado hacia el Ministerio Público alguna información de relevancia. Por el contrario, lo que está diciendo es que en su condición de director de la obra de la Costa Verde, no tiene conocimiento de que se le haya entregado dinero al señor Félix Moreno. Eso es lo que ha dicho literalmente. Él no ha corroborado ningún pago. Eso no es cierto", dijo el abogado.

(Fausto Silveria abogado brasileño de Félix Moreno. Crédito: Janet Leiva)

Roy Gates, sin embargo, admitió que Braga Vasconcelos dijo ante la fiscal Geovanna Mori del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, que habría habido un acuerdo, el cual estipulaba, "conforme se sabe desde hace más de 20 meses", como enfatizó el letrado, que "sería el 60% para el señor Luis Favre y el 40% para el señor Gil Shavit".

"Lo que [Vasconcelos] ha dicho es que existió un acuerdo, que sabe de la existencia de un acuerdo en el que él no habría participado tampoco. Entonces él está dando referencias de una tercera persona, pero él no habría participado específicamente en el acuerdo", señaló el letrado.

Paradero de Moreno

Por otro lado, el abogado de la exautoridad del Callao evitó mencionar si su representado se pondrá a derecho y cumplirá con la condena que el Poder Judicial le impuso por hallarlo culpable de la venta del Fundo Oquendo, decisión que cuestionó.

El letrado señaló que entiende que "puede constituir una legítima preocupación el hecho del paradero del señor Moreno". Sin embargo, afirmó que "no podría mencionar en qué momento él se va a poner a derecho".

"Sí les puedo tratar de explicar cuál fue la razón por la que él habría tomado esa decisión", dijo, no obstante, Roy Gates. En ese sentido, detalló que al Moreno se le condenó por haber autorizado la venta de los terrenos del Fundo Oquendo. "Esa es la imputación del Ministerio Público", dijo.

"La venta de los terrenos no fue autorizada por el señor Félix Moreno en su condición de presidente regional. Basta con leer el artículo 16 del Reglamento de Organizaciones del Gobierno Regional del Callao, y ustedes podrán darse cuenta de que quien autoriza la venta de los terrenos es el Consejo Regional. Y el Consejo Regional no está conformado por el presidente regional, a diferencia de lo que ocurre en los municipios, por ejemplo, en donde le alcalde forma parte del Consejo Municipal", señaló.

Por lo antes expuesto, el abogado enfatizó que la venta de los terrenos se dio por "aprobación" del Consejo Regional, "y el señor Félix Moreno no es parte del Consejo Regional".