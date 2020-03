Tras programarse la audiencia de prisión preventiva contra Yehude Simon para este viernes, Ander Galván, defensa del exgobernador de Lambayeque, calificó de exceso el argumento de la Fiscalía con respecto a que su patrocinado carezca de arraigo familiar, como sustento para que continúe en la cárcel. Ello tras ser acusado de recibir coimas de Odebrecht para su campaña a la reelección en el 2006, a cambio de la concesión de una obra.

“Que digan que no tiene arraigo familiar, cuando tiene familia, esto es un exceso. La prisión preventiva es excepcional y eso debemos de tenerlo en claro”, subrayó el abogado en los exteriores de una sede judicial en el Cercado de Lima.

Ander Galván (Video: Janet Leiva)

“El fiscal dice que mi patrocinado no tiene arraigo familiar. Entonces, (su esposa e hijos) no existen. Es increíble. Están diciendo que el señor Simon no tiene domicilio porque en Registros Públicos figura un domicilio distinto”, agregó al responder sobre el pedido de 36 meses de prisión del fiscal José Domingo Pérez contra Simon.

Investigación

En otro momento, Ander Galván señaló que es innecesario la prisión preventiva contra su defendido -recluido en el penal Miguel Castro Castro- porque siempre ha colaborado con las investigaciones.

“Mi patrocinado Yehude Simon en todo momento se ha mostrado sometido a la investigación, siempre ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos”, expresó.

Posteriormente, la defensa del también exjefe de Gabinete del gobierno de Alan García cuestionó que se haya pedido la prisión preventiva solo para dos imputados del caso.

“Estamos sorprendidos que ante esta cantidad de imputados, solo a dos se les solicite la prisión preventiva, entre ellos, mi patrocinado. Esto se puede solucionar con comparecencia con restricciones. No es necesario que una persona de 72 años”, sostuvo.