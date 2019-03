​Acción Popular: Armando Villanueva señala que Yonhy Lescano continuará en la bancada (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El legislador Armando Villanueva (Acción Popular) sostuvo que su bancada realizará mañana una reunión donde se evaluará todo lo relacionado al caso de Yonhy Lescano, quien fue denunciado por acoso sexual.

Aunque aseguró que su colega continuará siendo parte de su grupo parlamentario y no existe posibilidad de que sea apartado mientras dure el proceso de investigación.

"No existe posibilidad alguna (de separarlo), porque lo que hemos propuesto es que estamos abiertos a las investigaciones, no blindamos a nadie pero eso no significa que abandonemos al congresista", indicó en conversación con diario Correo.

Respecto a la posición de algunas bancadas que criticaron que Acción Popular haya decidido apoyar al "amigo" y "correligionario" Lescano, para Armando Villanueva esto no es verdad porque ellos apoyan las investigaciones del caso. "No hay ningún signo que pueda implicar un blindaje, no lo hemos hecho antes con nadie y tampoco lo vamos hacer con un miembro de nuestra bancada", dijo.

Si bien reconoció que este caso podría perjudicar a su bancada, subrayó que su agrupación política debe mostrar su posición a favor de la realización de las investigaciones del caso, a través de un debido proceso con garantías. "Él continúa con la bancada y la bancada está de acuerdo con las investigaciones objetivas y responsables", finalizó.