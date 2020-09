Dos grupos del Comité Político de Acción Popular (AP) emitieron comunicados diferentes sobre las llamadas realizadas por el presidente del Congreso, Manuel Merino, a altos mandos de las Fuerzas Armadas antes de aprobarse la moción de vacancia contra Martín Vizcarra.

El primer pronunciamiento está firmado por Mesías Guevara, presidente de la agrupación política; Bertha Arroyo, vicepresidenta y Yhony Lescano, miembro del partido. El texto “deslinda con cualquier intento de hacer partícipe de la solución de los temas políticos de las Fuerzas Armadas y Policiales”.

“Todas las denuncias presentadas contra el ciudadano Martín Vizcarra Cornejo en su desempeño como funcionario público y hoy como presidente de la República y de su entorno deben investigarse a profundidad de manera objetiva e imparcial, en respeto al debido proceso”, precisa.

Asimismo, invoca a las fuerzas políticas a “actuar con serenidad para encausar la lucha contra la pandemia” y pide “una transición democrática a través de las elecciones generales a realizarse el 11 de abril del 2021”.

“Estamos frente a un gobierno débil, ineficiente, improvisado y sin convocatoria; no obstante, debemos evitar ingresar a una crisis política, la cual traería consecuencias fatales a nuestra población”, señala el documento difundido en redes sociales.

El otro comunicado firmado por Víctor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila, Alberto Velarde, Luis Enrique Gálvez y Alan Kessel del Río, todos miembros del Comité Político, considera que la llamada de Merino de Lama al comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán, “no muestra ningún comportamiento ilícito”; sin embargo fue “imprudente”.

“Las comunicaciones telefónicas realizadas por el presidente del Congreso de la República y difundidas por los medios de comunicación no muestran ningún comportamiento ilícito, razón por la cual expresamos que es sórdido querer asociarlo con una acción perversa de querer gestar un golpe de estado aunque estimamos que fue imprudente de su parte realizar esa comunicación en tales circunstancias”, asevera.

Además, rechaza la alusión del primer ministro, Walter Martos, al expresidente Fernando Belaunde Terry y la “ostentación innecesaria de poder” que realizó en su pronunciamiento del último sábado en Palacio de Gobierno.

“Censuramos la inusual presentación pública del presidente del Consejo de Ministros, haciendo alusión a la actual crisis, pero resguardado por militares de alta graduación, con uniforme de campaña que interpretamos como una ostentación innecesaria del poder militar. Más aún rechazamos la alusión al presidente Fernando Belaunde Terry para descalificar a la bancada de Acción Popular”, refirió.

Respecto a la difusión de dos comunicados distintos, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde consideró que se trató de una “descoordinación" al interior de la agrupación. Según indicó, el Comité Político de Acción Popular se reunió de forma virtual el último fin de semana y se acordó emitir un pronunciamiento; sin embargo, Mesías Guevara, presidente del partido, no participó del encuentro.

“Lo que ha pasado es un tema de coordinación. Él [Mesías Guevara] no ha asistido [a la reunión]. Hoy, quizás, al no haber asistido no se ha percatado que había un comunicado. Como la idea fue emitir un comunicado, quizás -estoy especulando- él se haya adelantado a hacer uno”, señaló a este Diario.

No obstante, el excongresista Yonhy Lescano -quien sí participó de la reunión- manifestó que al no estar de acuerdo con la posición que se estaba dejando sentada respecto a las llamadas de Manuel Merino, se prefirió emitir otro pronunciamiento.

“No hemos estado de acuerdo y hemos sacado un comunicado distinto [...] Como siguen saliendo hechos, no podemos referirnos a hechos en particular, tenemos que salvaguardar la institucionalidad, por eso no hemos firmado el otro documento”, sostuvo.

Lescano refirió que tanto su posición como la de Guevara y Arroyo es que ante el desconocimiento de los hechos que involucrarían a Merino de Lama, el partido debe adoptar una postura "general y no de carácter particular”. En ese sentido, indicó que solicitará formalmente al presidente Martín Vizcarra presentar “las pruebas” que incriminarían al titular del Parlamento, luego que hoy asegurara que el titular del Parlamento realizó acciones como parte de una “conspiración” para desestabilizar al Gobierno.