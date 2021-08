A pesar de los cuestionamientos por investigaciones fiscales vinculadas a delitos de terrorismo y corrupción, el Gabinete Ministerial que encabeza Guido Bellido Ugarte continuará en su cargo. Como se esperaba, dos bancadas, Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP), tuvieron en su poder la posibilidad de destituir a un grupo de ministros con graves cuestionamientos, algunos de ellos acusados de nexos con el terrorismo, pero no lo quisieron así. Ambos aportaron 31 votos.

PARA NO OLVIDAR. Ayer, el pleno del Congreso otorgó, por mayoría, la confianza al Gabinete con 74 votos a favor y 50 en contra. No hubo abstenciones.

El Gabinete Ministerial contó con el respaldo en bloque de la bancada oficialista (Perú Libre), Juntos por el Perú y Acción Popular. También tuvo los votos de la mayor parte de Alianza para el Progreso y de la facción de Somos Perú, quienes decidieron dar luz verde a un Gabinete considerado como el peor de la historia del Perú y cuya elección constituyó una afrenta al país y a las víctimas de la violencia terrorista.

En el caso de Perú Libre, Óscar Zea no marcó aunque luego presentó un escrito para que se reconsidere su voto a favor.

El respaldo al Gabinete también contó con los propios votos de Guido Bellido (premier) y el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, pues ambos son congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú, respectivamente. Es decir, votaron por sí mismos.

El rechazo (ver infografía) provino de bancadas que votaron en bloque como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular.

En el caso de APP, los legisladores Roberto Chiabra y Gladys Echaíz votaron en contra, mientras que los tres congresistas del Partido Morado: Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga votaron en contra de la confianza.

Kira Alcaraz de Somos Perú también votó en contra.

SEGUNDO TIEMPO. El voto de confianza se realizó ayer a las 2 de la tarde, tras una jornada que se inició el último jueves con la presentación del Gabinete y la posterior ronda de preguntas y cuestionamientos planteados por el pleno. En su exposición, Bellido no contestó los cuestionamientos dirigidos a varios miembros de su Gabinete como Iber Maraví (Trabajo), entre otros.

Durante la primera parte de la sesión se dio espacio para que los oradores que no habían participado intervengan y expongan sus inquietudes .Héctor Acuña, de APP, pidió evaluar cambios en el Gabinete a fin de que prime la meritocracia; mientras que Rosseli Amuruz, de Avanza País, dijo que el grupo ministerial fue “interpuesto no por el presidente Pedro Castillo, sino por Vladimir Cerrón”, fundador de Perú Libre.

La legisladora oficialista Betsy Chávez exhortó al pleno a dar la confianza al señalar que ello no significaría necesariamente un cheque en blanco.Por su parte, Alejandro Aguinaga (FP) recalcó que su bancada votaría en contra tras sostener que la actual gestión “quiere imponer al país las experiencias venezolanas y cubanas que solo han traído pobreza, hambre y desolación”.

José Cueto, de Renovación Popular, manifestó que su bancada pidió actos concretos frente a los problemas del país, aspectos que no se han realizado a la fecha.Entre tanto, José Luna, portavoz de Podemos Perú, indicó el plan expuesto por el premier presenta deficiencias. No obstante, dijo que su grupo iba a dar la confianza, que no debe ser vista como “un cheque en blanco”; mientras que Raúl Doroteo, de AP, recalcó que es necesario “construir una agenda nacional” y que las grandes reformas deben impulsarse, pero “a través de la democracia”.

AGRADECIMIENTOS. Tras recibir el voto de confianza, el premier Guido Bellido agradeció a las bancadas parlamentarias que “apostaron por la gobernabilidad” y dieron su voto de confianza al Gabinete.

Por su parte, la vicepresidenta y titular del MIDIS, Dina Boluarte, señaló que esta decisión ayudará al Gobierno a acortar las brechas sociales existentes.

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, señaló en su presentación del jueves ante el pleno que el premier Guido Bellido la ofendió.

“La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de los derechos de la mujer, pero que en privado y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen”, denunció.

