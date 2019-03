Acción Popular solicita el debido proceso para Yonhy Lescano

Síguenos en Facebook

El Comité Político de Acción Popular se ha reunido para evaluar el caso del Legislador Yonhy Lescano, sindicado de acosar sexualmente a una periodista, y no tiene aún medida disciplinaria para el legislador.

A su vez declaró el parlamentario Victor Andrés García Belaunde, quien indicó que la bancada de Acción Popular se va a reunir el miércoles 6 de marzo para tomar una decisión con respecto al caso de su colega de partido.

"Queremos respaldar cualquier tipo de investigación, que sea trasparente, que se respete el debido proceso y que se le de garantía para que se pueda defender, y en la bancada escucharemos sus descargos", comentó García Belaunde.

Aclaró García Belaunde que "No vamos a blindar a nadie, no lo hemos hecho en el pasado, no lo haremos en el presente" y que se marcará distancias con respecto a la situación actual de Lescano.

El legislador exige que el proceso que se dará en la Comisión de Ética, "sea impecable, justo, sin rencillas"