Acusación de los Humala-Heredia corre serio riesgo

Las escuchas de las conversaciones entre los fiscales anticorrupción Elmer Chirre, su adjunto Daniel Alan Castillo, el empresario Martín Belaunde Lossio y su abogado Luis De la Cruz muestran una nueva cara de las investigaciones a Ollanta Humala y Nadine Heredia, investigados por recibir aportes de Venezuela y Brasil.

Se trata de audios grabados durante el acercamiento del otrora brazo derecho de los Humala-Heredia durante sus campañas en los años 2006 y 2011 con la Fiscalía.

Belaunde, recluido en el penal Piedras Gordas, acudió a los fiscales anticorrupción con la intención de salvar su pellejo; sin embargo, hay un detalle en este encuentro: se muestra la coordinación de la versión del aspirante a colaborador en los casos "Lava Jato" y "La Centralita" contra César Álvarez para que su declaración no contradiga la versión del Ministerio Público.

En las grabaciones difundidas por el portal Ojo Público, en conjunto con The Intercept Brasil, se escucha decir a Belaunde Lossio a los fiscales Chirre y Castillo: “Si a usted le es útil, lo acusamos; si no es útil, es como si no existiera".

Frente a esta acumulación de escuchas, el especialista Andy Carrión dijo a Correo que la acusación que presentó hace unos meses el fiscal del equipo especial Germán Juárez ante el juez Richard Concepción Carhuancho puede correr un serio riesgo.

“Creo que sí, se pone en riesgo la propia acusación porque ya el juez (Concepción Carhuancho) les va a conceder cada vez menos (fallos a su favor) y no va a poder pasar una acusación tan fuerte como pretende la propia fiscalía”, sostuvo.

En ese sentido, el penalista consideró que el trabajo de la Fiscalía se encuentra cuesta arriba y que le será más complicado postular sus pretensiones sobre la base de la versión de Belaunde Lossio. “Ahora tendrá que buscar algunos nuevos elementos para corroborar y sustentar su acusación”, refirió.

En defensa

En tanto, el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez cuestionó que el fiscal adjunto Daniel Alan Castillo no tuviera reparos en que se mencione, en la conversación que sostuvo con Belaunde Lossio y su abogado Luis De la Cruz, al fiscal Juárez. Dijo también que esos fiscales no pertenecen al Equipo Especial Lava Jato.

“Yo le diría más bien por qué el fiscal permite que el interno Martín Belaunde Lossio y el abogado del interno haga mención al fiscal Germán Juárez; eso preocupa porque estamos en una fase de decisión de todas las investigaciones de corrupción y lavado de activos. Que se pretendan crear pruebas para desprestigiar, desacredita no solamente a la investigación, sino a los fiscales que adecuadamente están realizando esa labor", enfatizó.

Pérez resaltó que el fiscal Juárez no participó en esos audios, no obstante, dijo que Castillo no fue prudente.

"El fiscal Juárez no ha participado en esos audios, es evidente, y ese fiscal que no ha tenido probablemente la prudencia de corregir y tomar conocimiento de verificar que el interno Martín Belaunde o su abogado tengan un equipo de grabación llama a la reflexión y más bien esperemos de que el fiscal Chirre, que es un fiscal muy acucioso, pueda tomar las previsiones correspondientes”, indicó.

Chirre, a través de una declaración televisiva, expresó anoche su preocupación "por ciertos sectores involucrados que pretenden socavar la colaboración eficaz".Tras la difusión de grabaciones relacionadas, el fiscal anticorrupción negó que se haya pretendido orientar las informaciones propaladas por algún aspirante a colaborador, como es el caso de Belaunde Lossio. "Nuestra acusación planteada en el año 2018 no ha sido modificada", enfatizó.

Historia

La acusación del Ministerio Público contra la denominada ex "pareja presidencial", que incluye a Belaunde Lossio, postula que recibieron aportes del gobierno de Venezuela y de “la contabilidad paralela” de la constructora brasileña OAS para la campaña del 2006, mientras que para las elecciones del 2011 fue Odebrecht quien contribuyó al Partido Nacionalista. Estas operaciones, según la Fiscalía, están corroboradas por los testimonios de diferentes funcionarios de la constructora como Marcelo Odebrecht y Hilberto Mascarenhas, y por la planilla denominada ‘Italiano’, donde aparece la frase ‘Programa OH’ en referencia al expresidente Humala.

El despacho de Juárez además incluyó en la acusación las interceptaciones telefónica legales hechas por la Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) al entorno del expresidente Humala, en el marco de una investigación contra el jefe terrorista ‘Artemio’, según reveló OjoPúblico el 2017. En estos audios, de acuerdo al Ministerio Público, quedó acreditado que “el tesorero de facto del Partido Nacionalista” era el hermano de la exprimera dama, Ilan Heredia, a pesar de que el tesorero registrado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era otra persona.