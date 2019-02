Admiten a trámite hábeas corpus en favor de Alejandro Toledo y Eliane Karp (FOTO)

Síguenos en Facebook

El colegiado del Vigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima resolvió admitir a trámite un recurso de hábeas corpus interpuesto por el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp.

El recurso aceptado es en contra del juez Mario Guerra Bonifacio, del Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima, y de los jueces superiores de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Lima Araceli Baca Cabrera, Hilda Piedra Rojas y Raúl Quezada Muñante.

El Vigésimo Sexto Juzgado atendió el pedido de Toledo Manrique y su esposa en consideración de que se habría vulnerado el derecho a un debido proceso del exmandatario además del derecho a la defensa.

En tal sentido, el juez ordenó que se lleve a cabo una investigación que comprenderá las siguientes diligencias:

-El 13 de marzo, el juez Guerra Bonifacio deberá dar sus descargos respecto al caso de Toledo, lo mismo que la doctora Baca Cabrera, la doctora Piedra Rojas y el doctor Quezada Muñante, estos dos últimos el 14 de marzo.

-Se recibirá la declaración del expresidente Toledo el 19 de marzo y la de la ex primera dama, el 20 de marzo.

-Por último, se dispuso recabar copias certificadas del Cuaderno de Prisión Preventiva que gira ante el Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima.

La decisión del juez determinó, también, que el procurador del Poder Judicial tiene tres días para absolver la demanda incoada.

(Precisión: La resolución es del 26 juzgado penal de Lima. Pero firma el juez del 37 juzgado, por vacaciones del titular)

Por su parte, el abogado del exmandatario, Roberto Su, dijo a Correo que espera que el Poder Judicial "declare nulas las resoluciones que ordenan la prisión preventiva, y que se continué el proceso con comparecencia".

"La prisión se dictó arbitrariamente en base a documentos trasladados de otro expediente judicial, que no es parte de la investigación del caso Ecoteva. No se cumplió con la formalidad prevista en la ley procesal para prueba trasladada. El Tribunal Constitucional ha establecido que los nuevos elementos de convicción deben surgir de la investigación. En el caso de Eliane Karp, es mucho mayor el atropello de sus derechos, porque ella no tiene ninguna relación con los documentos utilizados para dictarle 18 meses de prisión preventiva. A ella le ordenan prisión por ser esposa, por haber sido primera dama y porque los jueces suponen que ella sabia de los supuestos ilícitos", explicó el letrado a este diario.