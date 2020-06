José García, director de Contribuyentes por Respeto, indicó que el Congreso de la República tendría interés en dejar sin efecto el pago de deudas de los usuarios, lo cual afectará a las empresas de servicios públicos (agua, luz y telefonía) como a emprendedores y propietarios que mantienen adeudos pendientes y alquileres.

En esa línea, indicó que el pasado 27 de mayo, en la Comisión de Economía, se discutieron cinco proyectos referidos a la suspensión o congelamiento de los cobros por diversas deudas.

"Y al parecer ya existe consenso entre los parlamentarios para legalizar el no pago”, señaló García, alertando que esto “establecería un peligroso precedente que quebrará la cadena de pagos y la sostenibilidad económica del país”.

“Se cree que institucionalizando el no pago, solo se afecta a las empresas de telefonía, las eléctricas o del sistema financiero, pero no advierten que el criterio que están utilizando más temprano que tarde, también se aplicará a una familia que percibe ingresos por el alquiler de habitaciones o a las Mype que tienen cuentas por cobrar de diverso tipo. En nombre de la emergencia, no se puede institucionalizar el ‘perro muerto’”, señaló.

Precedente en telefonía:

El director de Contribuyentes por Respeto sostuvo que la ministra de Economía María Antonieta Alva, en abril último, resaltó la implementación de mecanismos para el fraccionamiento del pago y protección de las familias de menores recursos que no tienen como afrontar los pagos de servicios fundamentales.

Sin embargo, indicó García, ello se vio desnaturalizado en el caso de los servicios de telefonía al establecer la imposibilidad de suspender el servicio por no pago.

“Con ello, evidentemente, entre acudir a un fraccionamiento y no pagar, muchos prefirieron no pagar, porque igual seguirían contando con el servicio. Al final, un beneficio justo que solo debería corresponder a las familias más afectadas, está alcanzando a los que más tienen, es decir se está subsidiando con dinero ajeno que las familias pudientes puedan seguir viendo Netflix o haciendo videollamadas como si viviéramos en la mejor de las bonanzas”, afirmó.

"La semana pasada Osiptel dispuso que las empresas ya puedan suspender el servicio a partir del 3 de junio, pero ya es demasiado tarde. Desde el Congreso, parlamentarios como Daniel Urresti ya han anunciado que van a buscar que se mantengan la prohibición de la suspensión del servicio, esto además de los otros proyectos de ley que institucionalizan el no pago, utilizando un criterio que más adelante puede aplicarse a alquileres o deudas de todo tipo”, sostuvo el especialista.

Por último, manifestó que en un escenario económico recesivo como el actual, el no pago terminará siendo asumido por el Estado, que no es otra cosa que el dinero que los contribuyentes pagamos en el IGV, en el impuesto selectivo al consumo y en el impuesto a la renta.

"Esta irresponsabilidad de crear una cultura de no pago, en realidad la pagamos todos y con muy altos intereses”, dijo.