Alan García reafirma que dinero que recibió por conferencia en Brasil "¡no era coima!"

El expresidente de la República, Alan García Pérez, salió nuevamente a defenderse a través de Twitter tras la conocerse algunos presuntos resultados de la diligencia que encabezó ayer el fiscal José Domingo Pérez en el interrogatorio al exoperador de la Caja 2 de Odebrecht, el departamento de los pagos de sobornos, Marcos de Queiroz Grillo, quien habría señalado que el contrato por una conferencia enunciada por García Pérez en el 2012, fue simulado.

El dinero de dicha conferencia, cabe puntualizar, según la tesis del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato, sería una pago en retribución a García por favores otorgados a la constructora Odebrecht en el marco de la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima.

García, en su cuenta oficial de Twitter, sostuvo otra vez que lo declarado por Grillo solo confirmaba sí se realizó una conferencia en Sao Paulo por la cual le pagaron, refiriendo que, en ese sentido, no habría habido ninguna simulación en el contrato.

"Abono fue bancarizado, declarado y pagado impuestos. ¿Dónde está el delito?", cuestionó el exmandatario.

García, en su breve mensaje, puso énfasis en aclara que el dinero que percibió por dictar dicha conferencia "¡no era coima!".

Se confirmó que recibí una remuneración por una conferencia que sí se realizó en So Paulo-Brasil, cuando ya no era Presidente.

Que no era coima!

Abono fue bancarizado, declarado y pagado impuestos.

Dónde está el delito?

— Alan García (@AlanGarciaPeru) 19 de febrero de 2019