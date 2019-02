Alberto Beingolea asegura que el PPC está limpio y niega que Odebrecht haya aportado a campañas

Síguenos en Facebook

Alberto Beingolea, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), aseguró que su agrupación está limpia de corrupción y que la empresa brasileña Odebrecht no ha aportado a ninguna campaña de las que él tiene conocimiento.

"Odebrecht no ha aportado para ninguna de las campañas de las que he tomado conocimiento. Comprenderán que soy presidente del partido hace un año, pero de lo que he tomado conocimiento, de todos los libros que yo he mirado, ninguno", expresó a la prensa.

"El PPC está limpio, el PPC abre sus puertas, sus libros, sus cajones, cualquiera de ustedes, no solamente con la Fiscalía, o para el Poder Judicial, cualquier periodista que quiera investigar, puertas abiertas para que vean todo lo que tengan que ver y todo lo que tengan que mirar", agregó.

Como se recuerda, en el quinto día de interrogatorios en Brasil, el exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra, confirmó ante los fiscales del Equipo Especial para el caso Lava Jato, que la constructora brasileña aportó 200 mil dólares a la campaña a la alcaldía de Lima de Lourdes Flores Nano, en el año 2010.

En ese sentido, Alberto Beingolea indicó que las "personas que tengan que responder por cosas personales que puedan haber hecho o no", tendrán que aclarar su situación. Además, indicó que Lourdes Flores estará en una entrevista este domingo para dar su versión de los hechos.