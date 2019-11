Alberto Beingolea: "El Congreso no está para torpedear al Ejecutivo"

Síguenos en Facebook

En entrevista con Correo, el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, quien tentará una curul en el Congreso en el 2020, lamenta que el Tribunal Constitucional (TC) no diera una pronta respuesta ante la demanda competencial de Pedro Olaechea.

También anuncia la agenda que propondrá su partido en el nuevo Parlamento; responde a los cuestionamientos a su agrupación por el caso Odebrecht, además de destacar la necesidad de buscar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

¿Qué puede ofrecer el PPC en esta contienda, dado el desprestigio que se le ha atribuido al Congreso?

En los últimos 50 años, los congresistas más prestigiosos han sido los del PPC. En este Congreso desprestigiado, no había ninguno del PPC. Lo que el partido puede ofrecer es serenidad, capacidad de coordinar y no tener voces destempladas que te lleven al pleito innecesariamente. Lo que hemos tenido ahora es un pleito absurdo que iba a terminar mal, donde ninguno fue capaz de escuchar al otro. Pensar en el Perú supone tender puentes. (...) Y lo segundo que se ha ofrecido son cuadros de calidad, que hemos formado durante años.

La decisión de ahora ha sido no formar alianzas, como sucedió con el APRA...

Por supuesto. Quiero recordar que esa decisión nefasta, tomada en aquel momento, significó que yo no fuera al Congreso. Yo renuncié al Congreso por eso y Marisol Pérez Tello también. Quienes hoy dirigimos al PPC somos otros PPC. El PPC de la renovación, del cambio, de las nuevas figuras, de no cometer los errores del pasado. Claro que uno comete errores, es parte de la vida, es absolutamente normal, pero ese tipo de errores de ninguna manera.

¿Hubo una reestructuración?

Total. En ese momento yo era un congresista que renuncié; hoy soy presidente del partido, ¿no te parece que es un cambio? Toda la dirigencia es distinta. Mira el CEN del partido, la mitad son cuadros jóvenes, menores de 35 años; y así en todo el país. La lista que presentamos en Lima (para el Legislativo) es gente nueva. (...) Esto es un trabajo serio y uno de los objetivos que tenemos es recuperar el prestigio del Congreso.

¿Cómo maneja este PPC la mochila pesada que ha significado el escándalo "Lava Jato"?

De la única manera que lo hace la gente honorable. Lo dije desde un principio, las puertas del PPC están abiertas para cualquier tipo de investigación. Las hemos abierto para la Fiscalía y para la prensa. Al día siguiente dije: 'Mis oficinas de tesorería del partido están abiertas para cualquier periodista que quiera investigar'. Puertas abiertas y hasta ahora siguen así. No tenemos nada que ocultar.

En lo que respecta a investigaciones individuales, ha ocurrido lo que tiene que ocurrir. Lourdes Flores, que es la principal imputada, se ha puesto a derecho. ¿En su momento pudo conversar con Lourdes Flores?

Claro, en el instante. Salió la información y lo primero que hice fue levantar el teléfono; yo estaba en Cusco en un curso con jóvenes pepecistas. Tuvimos una larga conversación telefónica y luego una en persona apenas llegué a Lima. Yo recibí de ella una serie de explicaciones, que ahora son las que, de manera reservada, (ha manifestado) al Ministerio Público.

¿Tuvo algún vínculo con lo que se le acusa a la excandidata presidencial?

De la Fiscalía nos ha llamado, no soy yo, ha sido la secretaria general del partido (Marisol Pérez) la que le corresponde dar los descargos cuántas veces hemos sido citados. La mayor colaboración y así va a ser siempre.

Y, ¿en el caso de Horacio Cánepa?

Él ha sido expulsado del partido.

¿Hay una diferencia entre ambos casos? Gigantesca. Si él está diciendo que es colaborador eficaz, ¿un colaborador eficaz qué cosa es?

Es un delincuente confeso. (...) El acogerte a una colaboración eficaz supone el reconocimiento de un delito y en el PPC no aceptamos a ningún delincuente.

Para cerrar este capítulo...

Ciérralo, pero quiero que me entiendas una cosa. Es bien complicado tratar de cambiar el país con tanto sinvergüenza que está pululando por ahí, con tanto partidito de interés particulares que hay por ahí, si lo que van a hacer es preguntarnos por nuestro pasado. Un pasado en el cual ninguno de los postulantes ha participado. Pero ok, tenemos, como dices, pesada mochila.

¿Cómo puede alejarse el PPC de esta sombra que los acompaña?

No hay nada que alejarse, nunca hemos estado allí. Es tan sencillo como eso. (...) Ha habido una acusación de una persona que claramente ha cometido un delito, porque así lo ha reconocido, y la persona acusada se está sometiendo a la investigación.

¿Esta situación ha generado mayor atención a la hojas de vida?

Nosotros siempre hemos tenido una preocupación por eso, desde que yo entré a la presidencia, fue lo que más nos interesó y ahora también. Ninguna persona ha sido ni siquiera precandidata, si no ha presentado sus papeles de antecedentes penales judiciales, policiales, todo. Una vez que han sido presentados los papeles, todos han sido escaneados, sino ni siquiera era precandidatos. (...) A mí pregúntame por cualquier candidato que yo presente, yo soy responsable de cualquier candidato del PPC.

¿Por qué postular al 2020 y no esperar al 2021?

Eso es hace un feo cálculo político, y en el PPC no hacemos eso. He escuchado a algunos, que ya no van a ser congresistas felizmente, decirlo de esta manera. Qué asco. (...) El país está en riesgo porque creemos que estamos amenazados de algunas modificaciones legales que no deberíamos permitir. Tenemos que defender la economía social de mercado que está peligro por las declaraciones de toda la izquierda al unísono, que dicen que van a aprovechar esto para modificar ese capítulo de la Constitución. Tenemos que defender tu estabilidad económica. Esa posibilidad que tú tienes a diferencia de otros países, por ejemplo, la Venezuela que tanto admiran estos políticos. Eso nos llama a nosotros a una pelea que tenemos que dar. No cabe el cálculo personal y mezquino.

¿En estos 15 meses se podrá rescatar el tiempo perdido de confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso?

Donde el PPC no ha estado te repito. Espero no solamente ganar las elecciones, sino ganarlas en el primer lugar. Necesitamos un Congreso que, conducido por el PPC, pueda devolverle al país lo que le dimos, desde el gobierno municipal de (Luis) Bedoya, estabilidad. El Congreso de la República no puede estar para torpedear al Ejecutivo. Esa no es la tarea del Congreso. El Congreso está para apoyar al Ejecutivo en las tareas que tenga que hacer y exigir que las hagas.

¿La labor de fiscalización puede ser sinónimo de obstruccionismo?

De ninguna manera. El equilibrio de poderes no supone obstruir al otro, no supone pelear por pelear. Lo que hemos visto en este Congreso, desde el principio, fue una piconería que no tiene nombre. El fujimorismo perdió la elección y nunca lo aceptó. Desde el principio lo único que hizo fue petardear y no paró hasta bajarse a un presidente. Se bajaron al presidente y continuaron. Pero tampoco hemos tenido la mejor actitud por parte del Ejecutivo, que metió candela a la pelea. Necesitamos devolverle al Perú la tranquilidad de decirle que, por lo menos desde el Congreso, vamos a hacer cosas puntuales.

¿Cómo cuáles?

En un año y medio de Congreso no hay tiempo para hacer un montón de cosas. Lo primero que necesitamos es defender nuestra estabilidad económica. También necesitamos redondear la reforma política fue mal propuesta y peor aprobada. Se ha hecho una reforma política a medida del fujimorismo. Lo otro que tenemos que hacer son las modificaciones legales del caso para poder sostener la reforma judicial, que se ha hecho tan mal. Y por último, una tarea que es impostergable es el tema de la seguridad ciudadana. Cuatro temas envueltos en lo que es lucha contra la corrupción frontal.

Ello va a requerir un consenso con los otras fuerzas políticas.

No tengo duda, es lo primero que vamos a buscar.

Se cree que este Congreso va a ser más fraccionado.

Que no es lo ideal y yo espero encontrar entre esos grupos a gente que piense en el Perú y que entienda que tenemos que fijar (una agenda). Esta es mi propuesta y quiero escuchar alguna otra, y consensuaremos. Lo primero que tenemos que mostrarle al Perú es que somos capaces de consensuar y que esta historia lamentable de pleito entre Ejecutivo y Legislativo no puede ocurrir, pero decírselo al país.

¿Se podría entender que las fuerzas políticas que participen en estas elecciones validan la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver al Congreso? ¿Te acuerdas lo que ocurrió en Venezuela hace años?

No fue exactamente igual pero con el aplauso general de toda Venezuela, el chavismo crecía y quiénes eran las fuerzas que denunciaron al chavismo en ese momento, todas se apartaron y mira cómo acabó. Vizcarra no es el problema, no vamos a dejar espacio para que las fuerzas de izquierda que ya han declarado públicamente que van a aprovechar esto para cambiar el capítulo económico de la Constitución tengan el campo libre y hagan lo que quieran y el día de mañana estemos todos lamentándolo, de ninguna manera. Este es el momento de dar la pelear. Somos un partido democrático a diferencia de los moraditos, de APP o de cualquiera de estos partiditos que tienen dueño, en el PPC se practica la democracia.

¿Qué espera de la decisión del TC sobre la demanda competencial?

Me parece que es una responsabilidad bien grande que tienen en las manos. Hubiera sido ideal que tomasen una decisión pronta, pero es evidente que no lo van a hacer, con lo cual se están lavando las manos y yo lo lamento. Una decisión en cualquier sentido, cualquiera sea la dirección de su sentencia, nos ayudaría a todos de cierta manera a encontrar estabilidad, nos ordenaría. Derrepente nos sorprenden ¿no? Pero creo que con eso no vamos a contar por ahora.

Pero a largo plazo...

Pero ya a largo plazo ¿ya para qué? Ya estaremos en un momento distinto, yo espero que estemos con un nuevo Congreso que aspiro tenga una presencia importante en el PPC. Lo primero que hay que hacer es consensuar con las fuerzas políticas, con el presidente de la República, conocer sus intenciones en este añito y medio que le queda e ir todos juntos en esa misma dirección, para que el 2021 encuentre un país saneado.

¿Pensar en el Perú no es lo mismo que ser aliado del poder Ejecutivo?

He dicho consensuar. ¿A dónde nos lleva el estar peleando? (...) Lo que es más importante que quisiera lograr en este año y medio es devolverle aunque sea un poquito de confianza en sus instituciones políticas, es decir, demostrar que si se puede tener un Congreso que haga las cosas bien y en donde no haya sinverguenzas, donde no haya encubrimiento, ni blindajes. Una de las primeras normas que deberían estar en el Congreso es decir que la inmunidad parlamentaria la levanta la Corte Suprema de Justicia, se acabó nunca más el Congreso, porque ha demostrado que es absolutamente incompetente y le tiene que devolver la confianza a la población.

¿Prefiere esperar a la respuesta del JNE sobre la reelección de congresistas?

En general, ¿sabes en qué cosa yo no creo? No creo en los vetos. Yo quisiera que se presenten, quiero derrotarlos en la cancha. Quiero ganarles. Yo soy creado en el ambiente deportivo, a mí me gusta que salga el tigre y quiero ganarle en la cancha.