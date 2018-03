Alberto Borea niega que PPK conociera encuentro con fujimorista Moisés Mamani

Síguenos en Facebook y YouTube

La bancada de Fuerza Popular presentó la tarde de este martes videos de una presunta compra de votos para evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). En conferencia de prensa, los congresistas Daniel Salaverry y Moisés Mamani denunciaron que gente vinculada al ejecutivo intentaron comprar el voto del parlamentario puneño.

En una de las grabaciones presentadas como pruebas por Fuerza Popular, se observa a Alberto Borea, abogado del Jefe de Estado, conversando con Moisés Mamani sobre su posición sobre el pedido de vacancia. En un momento de la charla, el letrado le entregó al parlamentario el número telefónico de Bruno Giuffra, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

PPK no sabía nada

En entrevista concedida a Canal N, Alberto Borea aseguró que el Presidente de la República no tenía conocimiento de que iba a sostener una reunión con Moisés Mamani y que tampoco se la comunicó después de conversar con el citado legislador. Asimismo, insistió en que su motivación solo era explicar al congresista las aristas jurídicas de la improcedencia de la vacancia.

“Empecé a explicarle el tema. Yo no he hablado más que de cosas jurídicas pocos minutos, porque cuando él varió el tema de empezar a hablar de Bienvenido Ramírez, a quien yo no conozco, naturalmente le dije yo no tengo que ver nada, no formo parte del Ejecutivo. Y si tienes que hablar sobre temas políticos, habla con los responsables de temas políticos”, manifestó el constitucionalista.

“En ningún momento yo he tocado ningún tema que sea parecido (sobre la compra de votos). Esas son cosas que eventualmente pueden haber estado acostumbrados durante años a hacer quienes están hoy día acusando. Esas fueron las prácticas, grabar conversaciones privadas […] y sacarlas fuera de contexto”, agregó el reconocido letrado.