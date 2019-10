Alberto de Belaunde ganó premio internacional que reconoce a líderes LGBTQ

El legislador del Congreso disuelto Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) ganó el premio revelación Tammy Baldwin luego que fuera nominado, junto con otros seis políticos de Estados Unidos, en la categoría de líderes internacionales de la comunidad LGBTQ.

A mediados de setiembre, el Victory Institute anunció a los candidatos para el Tammy Baldwin Breakthrough Award y llevó a cabo una votación vía Twitter para elegir a los dos ganadores. Dos semanas después, anunció que los primeros puestos en esta votación fueron la representante de Carolina del Norte, Deb Butler, y el legislador peruano. La votación contó con más de 30 mil participantes.

BREAKING: The winners of the 2019 Tammy Baldwin Breakthrough Award are North Carolina Rep. @DebButlerHD18 and Peru Congressman @AlbertoBelaunde. Nearly 30,000 people around the world voted! pic.twitter.com/OzBGEAX71g

— Victory Institute (@VictoryInst) October 9, 2019