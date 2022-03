César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori, se pronunció respecto al comunicado que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que ordenan al Perú que se abstenga de ejecutar la liberación del exmandatario. En ese sentido, señaló que era previsible, pero aclaró que la Corte Suprema es la encargada de decidir si se acata o no esta medida.

Asimismo, Nakazaki explicó que el pronunciamiento de la Corte IDH es una medida de urgencia que solo puede adoptar el presidente de dicha entidad en caso de “extrema urgencia o grave daño”.

“Era previsible. Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una medida cautelar como conocemos. Esta es una medida de urgencia que adopta solo el presidente, pero no la Corte (IDH). El presidente en extrema urgencia y grave daño puede tomar estas medidas excepcionales. Tiene que ser notificada la Corte Suprema y es la llamada a decidir si acatara o no esta medida”, manifestó en diálogo con Canal N.

En la misma línea, el abogado de Fujimori Fujimori dio a entender que el Gobierno peruano no habría informado a la Corte IDH respecto a la comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país dictada contra el exmandatario y que por esta omisión de información han emitido el mencionado comunicado.

“Le dieron 10 días al Gobierno peruano para que informe, pero es seguro que no ha informado nada y si algo no ha informado es que se ha dictado comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses, que a nuestro criterio sería más que suficiente para satisfacer estos días que faltan hasta el 6 de abril, cuando se evaluará el tema de fondo (sic)”.

Asimismo, César Nakazaki acusó al presidente de la República, Pedro Castillo, y al primer ministro, Aníbal Torres, de intentar “sabotear” la sentencia del Tribunal Constitucional para la liberación de Alberto Fujimori.

“El Gobierno peruano que es el llamado a defender las sentencias, ya dijo oficialmente que va a sabotear la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el premier”, acotó.

Comunicado de la Corte IDH

Este miércoles, la Corte IDH ordenó al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la decisión que tomó el Tribunal Constitucional para liberar al exjefe de Estado.

En un pronunciamiento, el pleno de dicho organismo supranacional requirió al Perú que “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta” debe abstenerse de ejecutar el fallo del TC.

