El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, narró cómo recibió el expresidente la noticia del fallo a su favor del Tribunal Constitucional (TC), que restableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en diciembre del 2017.

En declaraciones a los periodistas, el letrado reveló que el exjefe de Estado se emocionó cuando se le comunicó la decisión del TC en el penal Barbadillo de Ate, a tal punto que se abrazaron.

“Un profundo silencio y un abrazo fuerte que nos dimos. Él no conocía la noticia, yo me he enterado por la prensa, entonces nos hemos dado un fuerte abrazo y le dije: ‘gocemos este momento de felicidad’”, relató.

Nakazaki también señaló que Fujimori Fujimori se emocionó tanto tras recibir la noticia, que el médico tratante tuvo que revisarle la presión para prevenir complicaciones en su salud.

“El presidente se ha emocionado, la presión se la están midiendo. Evidentemente (es) de un gran alivio porque como habíamos conversado con el presidente, era totalmente injusto que muera en la cárcel”, acotó.

El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, narró cómo recibió el expresidente la noticia del fallo a su favor del Tribunal Constitucional (TC), que restableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en diciembre del 2017.

Como se recuerda, el TC aceptó la ponencia de Ernesto Blume, quien planteaba declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto. La votación fue tres a favor y tres en contra, con el voto de su presidente, Augusto Ferrero, como dirimente a favor del hábeas corpus.

En este caso dicho recurso de habeas corpus fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto humanitario.

El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) otorgó el indulto a Fujimori Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, el Poder Judicial anuló dicho beneficio.